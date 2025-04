Enquête sur les avoirs à l’étranger de responsables marocains binationaux

Une enquête est en cours au Maroc concernant des responsables marocains qui possèdent également une autre nationalité. Ces personnes sont soupçonnées de détenir des avoirs et des biens immobiliers à l’étranger, ainsi que d’avoir ouvert des comptes bancaires en violation des réglementations en vigueur.

L’enquête a débuté suite à des investigations sur des opérations de trafic de monnaie virtuelle à l’étranger, qui ont mené les enquêteurs vers ces responsables marocains binationaux. L’Office des Changes examine de près les transactions suspectes impliquant ces individus. Leur double nationalité a rendu leur identification complexe, notamment en raison de changements de noms dans les documents étrangers. Cependant, la collaboration avec les autorités financières étrangères a permis de les identifier.

Jusqu’à présent, l’enquête a permis d’identifier dix hommes d’affaires et responsables marocains possédant des entreprises qui investissent dans les bourses européennes, du Golfe et canadiennes, avec des actifs se chiffrant en milliards. Des mesures de fermeture des frontières pourraient être prises à l’encontre des personnes impliquées, en attendant la conclusion de l’enquête. L’accord du Maroc pour l’échange automatique d’informations sur les comptes financiers facilitera le traçage des fraudeurs. L’Office des Changes, qui relève du ministère de l’Économie et des Finances, supervise les opérations de change et publie des statistiques sur les opérations en devises.

Rachid Najahi – Atlas Media