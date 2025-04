Abdelhaq Sari : Un parcours transatlantique au service de Bourassa

De Rabat à Montréal-Nord : Un engagement ancré dans l’expérience migratoire.

Né au Maroc, Abdelhaq Sari a forgé son parcours entre études ambitieuses et engagement précoce. Après des diplômes en informatique et en gestion au Maroc et en France, il a travaillé comme analyste au ministère des Finances marocain et chez Lacoste Maroc . Son immigration au Canada en 2002 marque un tournant : confronté aux défis d’intégration des nouveaux arrivants, il tire de cette expérience une volonté d’agir pour l’inclusion sociale, un thème central de sa campagne 2025 .

Universitaire et pionnier de l’IA : Un pont entre savoir et action

Depuis 2007, Abdelhaq Sari enseigne à l’École des sciences de la gestion de l’UQAM, se spécialisant en intelligence d’affaire, gestion de projet et intelligence artificielle. Ses travaux académiques nourrissent sa vision politique : il plaide pour une utilisation proactive de l’IA dans la gouvernance publique, notamment pour optimiser les services aux citoyens . Parallèlement, il a eu sa scolarité de doctorat dans le consortium des 4 universités de Montréal.

Une carrière municipale tournée vers la proximité

Élu conseiller de ville dans le district Marie-Clarac (Montréal-Nord) en 2017 sous la bannière d’Ensemble Montréal, Sari s’est imposé comme une figure clé des enjeux locaux. Vice-président de la Commission de la sécurité publique de Montréal, il a piloté des initiatives contre la violence et pour le logement abordable, tout en critiquant les lacunes dans les ressources municipales . Son approche « terrain » se reflète dans son implication associative : président de l’organisme Soleil des Orphelins, il a soutenu des centaines d’enfants au Canada et en Afrique, et cofondé une association musulmane locale .

2025 : Le saut vers le fédéral avec les Libéraux

Candidat libéral dans Bourassa, une circonscription historiquement acquise au parti, Sari ambitionne de porter à Ottawa les priorités du comté de Bourassa. Son programme s’articule autour de trois axes :

Logement et infrastructures : Faciliter l’accès aux fonds fédéraux pour construire des équipements sportifs et des logements sociaux, une promesse non tenue depuis des années au niveau municipal.

Intégration des immigrants : Défendre un meilleur soutien linguistique et professionnel, s’appuyant sur son vécu et son travail avec les communautés.

Sécurité publique et IA : Transposer son expertise municipale en sécurité pour renforcer les partenariats policiers et intégrer l’IA dans la prévention.

Il justifie son choix des Libéraux par leur « valeurs d’inclusion et de justice sociale », affirmant que les turbulences internes du parti ne remettent pas en cause ces principes.

