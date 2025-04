Montréal accueillera une discussion sur l’avenir des médias, de la jeunesse et du sport au Maroc

Le Centre Culturel Marocain, en partenariat avec Morocco With Purpose, est fier d’annoncer la tenue de l’événement (Média, Jeunesse et Sport à l’horizon 2030), un brunch-causerie axé sur le rayonnement du Maroc par les médias et le sport. L’événement se déroulera le samedi 26 avril 2025, de 11h à 14h, au Centre Culturel Marocain Dar Al-Maghrib, situé au 515 Avenue Viger Est à Montréal.

Ce brunch-causerie se veut une plateforme de réflexion, d’échange et d’inspiration. Il servira également de lancement à la 4e édition de Morocco With Purpose, une initiative d’immersion culturelle destinée à la jeunesse marocaine du monde.

Cette édition revêt une importance particulière, car elle met en lumière l’influence croissante du Maroc sur la scène internationale grâce à son soft power, notamment dans les domaines du sport et de la culture. Les médias jouent un rôle central dans cette dynamique, en portant les voix, les récits et les ambitions d’un Maroc en mouvement.

L’événement mettra en vedette deux invités d’honneur :

L’événement réunira des acteurs institutionnels, des membres de la diaspora, des jeunes leaders, des journalistes et des passionnés de culture, autour d’un dialogue intergénérationnel. Les participants exploreront comment les jeunes peuvent s’emparer des outils médiatiques pour participer activement au rayonnement du Maroc.

M. Seddik Maâninou

M. Seddik Maâninou, journaliste, écrivain et historien respecté, figure marquante de la scène médiatique marocaine. Ancien directeur de la télévision nationale et secrétaire général du ministère de la Communication, M. Maâninou est l’auteur de plusieurs ouvrages sur des moments clés de l’histoire contemporaine du Maroc, dont la Marche Verte. Son regard aiguisé sur la mémoire nationale et l’évolution des médias offrira une lecture précieuse de l’histoire récente et de l’avenir du pays.

M. Ouadih Dada

M. Ouadih Dada, journaliste, présentateur, auteur et expert en communication publique. Pendant près de 20 ans, il a été le visage du journal télévisé francophone sur la chaîne 2M. Reconnu pour ses talents de communicateur, M. Dada est également conférencier, formateur en prise de parole en public et auteur de plusieurs ouvrages sur la société, l’image et la communication. Son expérience riche et sa proximité avec la jeunesse marocaine font de lui une voix incontournable pour penser les médias de demain.

Informations pratiques :

Date : Samedi 26 avril 2025

Heure : 11h à 14h

11h à 14h Lieu : Centre Culturel Marocain Dar Al Maghreb, 515 rue Viger Est, Montréal, Québec H2L 2P1, Canada

Format : Brunch-causerie

Brunch-causerie RSVP/Contact : hiba-elaidi@outlook.com ou info@lecentreculturelmarocain.ca

À propos des organisateurs :

Le Centre Culturel Marocain est un espace de dialogue, de création et de rayonnement pour la culture marocaine au Canada. Il favorise les échanges interculturels et soutient les initiatives portées par la diaspora.

Morocco With Purpose est une initiative annuelle d’immersion culturelle, lancée en 2022, qui met en valeur la richesse du patrimoine marocain auprès des Marocains du monde, en lien étroit avec les institutions du Royaume. La fondatrice de Morocco With Purpose est Hiba El Aidi, Avocate.

Rachid Najahi – Atlas Media