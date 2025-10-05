Un événement chaleureux pour les aînés de Montréal : L’Association La Voix des Aînés célèbre la solidarité intergénérationnelle

Montréal, 4 octobre 2025 – Ce samedi, le cœur de Montréal a vibré aux couleurs de la solidarité et du partage lors d’un événement communautaire exceptionnel organisé par l’Association La Voix des Aînés. Cette journée dédiée aux personnes âgées de la métropole a réuni des figures politiques de premier plan, dont l’Honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé du Canada , M. Abdelhaq Sari, député fédéral de Bourassa.

Une association née d’un engagement profond

L’Association La Voix des Aînés, dirigée par sa présidente Mounia Rebbaj, a d’abord vu le jour au Maroc, où elle a organisé un premier événement au profit des personnes âgées de Safi sa ville natale, avec le soutien précieux de ses parents, eux-mêmes aînés engagés dans la communauté. Forte de cette expérience, Mounia a choisi de poursuivre cette mission au cœur de son quartier montréalais.

Des femmes d’exception au service de la communauté

Entourée d’une équipe dévouée composée de Fairouz Amine, Rkia Ourazzouk et d’autres membres passionnés, Mounia a su créer une organisation dynamique et efficace. Ces femmes exceptionnelles ont acquis une expertise significative dans le travail communautaire et l’organisation événementielle au Canada ces dernières années, permettant de créer un événement alliant chaleur humaine et excellence organisationnelle.

Un programme festif et convivial

L’événement de samedi a offert aux aînés de Montréal un moment de partage authentique dans une ambiance chaleureuse. Gratuit et ouvert à tous, le programme comprenait une dégustation de couscous traditionnel, des gâteaux marocains, du thé à la menthe parfumé et une ambiance musicale festive qui a fait danser et sourire les participants.

Une mission porteuse de sens

L’Association s’inscrit dans une démarche de création de liens intergénérationnels, reconnaissant la contribution inestimable des personnes âgées à notre société. La présence de personnalités politiques d’envergure témoigne de l’importance accordée aux initiatives communautaires qui soutiennent nos aînés et souligne la reconnaissance du travail remarquable accompli par Mounia Rebbaj et son équipe.

Après le succès de ce deuxième événement, l’Association La Voix des Aînés confirme sa place comme acteur incontournable du tissu social montréalais, illustrant comment l’engagement personnel peut transcender les frontières pour créer du bien commun.

Pour plus d’informations : Association La Voix des Aînés Téléphone : 514 279-9202

Atlas Media – Rachid Najahi