Morocco With Purpose 2025 : Un double rendez-vous exceptionnel pour célébrer la diaspora marocaine

Rabat accueillera la quatrième édition de Morocco With Purpose, événement exceptionnel dédié à la diaspora marocaine.

Me Hiba El Aidi : une visionnaire au service de la diaspora

Derrière ce programme d’exception se trouve Me Hiba El Aidi, avocate au Barreau du Québec. Grâce à son travail acharné et son enthousiasme communicatif, elle a créé une initiative qui rayonne bien au-delà des frontières.

Figure emblématique de la communauté marocaine au Canada, Me Hiba El Aidi a été maître de cérémonie de plusieurs éditions de la Fête du Trône et des nombreuses éditions de l’Iftar du dialogue organisées à Montréal par le Groupe Atlas Media. Cette riche expérience nourrit aujourd’hui la profondeur de Morocco With Purpose.

Une soirée de célébration dans les jardins de Chellah

Le 21 juillet à 18h, les jardins historiques de Chellah accueilleront une cérémonie honorant 15 jeunes Marocains du monde illustrés par leur engagement. L’événement réunira également 50 Marocains de la diaspora venus des quatre coins du globe.

Un programme riche et varié

Animée par Madame Manel Bernoussi, fondatrice du podcast Leaders on Purpose, la soirée mêlera interventions officielles, moments artistiques avec l’artiste Jaaylan, remise de trophées et conférences thématiques sur le football marocain en présence de Noureddine Naybet et du président de la Fédération Royale Marocaine de Football.

Un hommage sera rendu aux légendes du football marocain MM. Tazi, Zahraoui et Gazar (CAN 1976). La clôture musicale sera assurée par Tito Ramon (hommage au 50e anniversaire de la Marche Verte) et le groupe Hadra.

Un match symbolique pour prolonger la fête

Le 22 juillet à 18h, un match symbolique de football se déroulera au Stade Marocain (Rabat) avec deux équipes menées par Ahmed Behja et Jaouad Zairi, en présence de grandes figures du football national.

Une initiative qui rayonne au-delà des frontières

Morocco With Purpose s’impose comme un rendez-vous incontournable pour la diaspora marocaine. Cette quatrième édition confirme le rôle essentiel de la diaspora dans le rayonnement du Maroc et témoigne de l’engagement exemplaire de Me Hiba El Aidi.

