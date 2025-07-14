Portrait de Mme Saidi El Ghalia, une femme engagée dans la communauté marocaine et au Québec

Arrivée au Québec en janvier 2006 avec sa famille et ses deux enfants Aya et Adam Edderaoui, Mme Saidi El Ghalia, originaire de Meknès, s’est rapidement intégrée à la société québécoise. Chroniqueuse et animatrice radio, elle utilise les médias pour faire rayonner sa communauté et créer des ponts entre les cultures.

Entrepreneure accomplie, elle possède une entreprise de nettoyage résidentiel et commercial qu’elle exploite en tant que franchiseure, travaillant en partenariat avec Emploi-Québec pour accompagner les nouveaux arrivants vers le marché du travail. Elle importe également du poisson frais du Maroc pour sa communauté et a géré bénévolement le centre communautaire Beaubien.

Parcours professionnel et engagement éducatif

Ancienne enseignante au Maroc, elle fut la seule de sa région choisie pour partager ses connaissances en pédagogie rurale en France.

De 2009 à 2018, elle a été propriétaire d’une garderie privée, développant son sens des affaires tout en répondant aux besoins des familles. Elle a également siégé au comité consultatif de la commission scolaire Marie-Victorin, mettant à profit son expérience d’éducatrice.

Passion sportive et engagement communautaire

Ancienne championne nationale de taekwondo au Maroc, elle pratique aujourd’hui soccer, kickboxing, boxe et boxe française Savate. Elle s’implique activement dans le sport communautaire comme entraîneure d’équipes de soccer féminines et membre des comités des associations de soccer Brossard et Greenfield Park. Convaincue que le sport facilite l’intégration, elle encourage ses enfants dans leurs activités sportives.

Elle prépare actuellement la création d’une association sportive pour reconnaître les athlètes marocains du Québec et créer des liens intergénérationnels avec le Maroc.

Sens de l’entraide et impact social

Mme Saidi El Ghalia se distingue par son sens extraordinaire de l’entraide. Elle accueille régulièrement des familles marocaines et des étudiants chez elle, facilitant leur installation. Elle accompagne également des couples souhaitant se lancer en affaires, partageant généreusement son expérience entrepreneuriale.

Une personnalité déterminée et rassembleuse

Décrite comme sérieuse, engagée et stricte, elle combine ces qualités avec une approche bienveillante et généreuse. Elle maintient d’excellentes relations avec sa communauté marocaine et d’autres communautés, se positionnant comme une véritable ambassadrice de son pays d’origine.

Son parcours témoigne d’une capacité exceptionnelle à concilier réussite professionnelle, engagement communautaire et responsabilités familiales, représentant un modèle d’intégration réussie qui honore tant son pays d’origine que son pays d’adoption.

Rachid Najahi – Atlas Media