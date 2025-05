La prestigieuse Médaille de l’Assemblée nationale du Québec décernée à M. Rachid Najahi pour son engagement exceptionnel au sein de la communauté maghrébine du Canada

Montréal, QC – 5 mai 2025 – C’est avec une grande fierté que M. Rachid Najahi s’est vu remettre la Médaille de l’Assemblée nationale du Québec, une distinction honorifique soulignant son engagement inlassable et sa contribution significative au sein de la communauté maghrébine du Canada. La cérémonie s’est déroulée le dimanche 4 mai 2025 au Centre culturel marocain Dar Al-Maghrib à Montréal, en présence d’une pléiade de dignitaires.

L’événement a été marqué par la présence de Son Excellence Souriya Otmani, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Royaume du Maroc au Canada, ainsi que de Mme BERRAOU Fatima, Consule Générale Adjointe du Royaume du Maroc, représentant Mme Soreya Jabry, Consule Générale du royaume du Maroc à Montréal. Étaient également présents MM. Sahmoudi Abderrahmane et Youssef Achach, Vice-consuls. Mme Houda Zemmouri, Directrice du centre culturel marocain, et M. Abdelghani Dades, membre du conseil consultatif des Marocains à l’étranger, M Rachid Kharouji, directeur de Bank Of Africa au Canada, ont aussi honoré de leur présence cette cérémonie.

Le monde politique québécois et canadien était largement représenté par:

Mme Alexandra Mendès , députée fédérale de Brossard ;

M. Abdelhaq Sari, député fédéral de Bourassa ;

M. Jacques Ramsay, député fédéral de LaPrairie ;

M. André Albert Morin, député de L'Acadie, accompagné de sa directrice de Bureau Mme Nezha El Omary ;

Mme Madwa Nika Cadet, députée de Bourassa Sauvé ;

M. Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion ;

, député de Laurier-Dorion ; M. Guy Ouellette, ancien député de Chomedey.

Le palier municipal était représenté par:

Mme Christine Black , mairesse de Montréal-Nord ;

M. Alan DeSousa, maire de Ville Saint-Laurent ;

M. Aref Salem, Conseiller de ville et ex-chef d'Ensemble Montréal ;

Mme Aline Dib, Conseillère municipale représentant M. Stéphane Boyer, maire de Laval

Mme Chantal Rossi, conseillère de ville ;

, conseillère de ville ; M. Philippe Thermidor, conseiller d’arrondissement à Montréal-Nord ;

Mme Arij Korbi, conseillère d'arrondissement à Saint-Léonard ;

conseillère d’arrondissement à Saint-Léonard ; M. Youness Boukala, conseiller d’arrondissement La Chine.

La cérémonie, animée avec élégance par Me Hiba AlAidi, a débuté par la présentation des dignitaires. Son Excellence Souriya Otmani a pris la parole, exprimant sa grande fierté face à la reconnaissance accordée à M. Najahi. Elle a salué son « engagement et son professionnalisme », soulignant son « rôle essentiel dans le rayonnement de l’image du Maroc et des Marocains au Canada. » L’Ambassadeure a également tenu à remercier chaleureusement M. Najahi pour son « implication constante et son soutien indéfectible à la communauté marocaine du Canada. » Un témoignage poignant de Mme Christine Fréchette, Ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie et un message de félicitations de Mme Émilie Thuillier, mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville de la Ville de Montréal ont été diffusés par vidéo.

Les réalisations de M. Najahi ont été mises en lumière à travers des projections personnelles et la rediffusion de la déclaration du député André Albert Morin à l’Assemblée nationale le 23 avril 2025. Un moment d’une grande émotion a été le témoignage de la mère du jeune Nassim, un enfant de 9 ans atteint d’une maladie rare nécessitant une greffe. M. Najahi, dans un geste de grande humanité, a offert à cette mère l’opportunité de lancer un appel à l’aide devant l’assistance. En signe de reconnaissance, l’artiste Abderrahim Benhalima a offert une magnifique toile à M. Najahi.

Le point culminant de la soirée fut la remise de la Médaille de l’Assemblée nationale par M. André Albert Morin, député de L’Acadie. Dans un discours chaleureux, M. Morin a salué le rôle de bâtisseur de ponts et la source d’inspiration que représente M. Najahi pour la communauté. Un certificat du député a également été remis à M. Najahi, ainsi qu’à M. Abdelghani Dades, cofondateur du Groupe Atlas Media.

De nombreux invités ont ensuite partagé leurs expériences personnelles avec M. Najahi, témoignant de son infatigable travail et de sa présence significative dans leurs vies. Me Hiba AlAidi a également partagé son admiration pour cet homme de cœur qui l’a vue grandir. Un consensus s’est dégagé : M. Najahi est un leader exemplaire qui inspire et unit.

À propos de Rachid Najahi :

Immigré au Canada en 1992, Rachid Najahi est une figure marquante du paysage médiatique et communautaire québécois. Journaliste, cofondateur du Groupe Atlas Média, promoteur d’événements interculturels majeurs tels que la Fête marocaine depuis 2010 et l’IFTAR du dialogue 20 ans déjà, il a œuvré sans relâche pour renforcer les liens entre les communautés et faire entendre la voix de la communauté maghrébine. Son engagement a été reconnu à de nombreuses reprises, culminant aujourd’hui avec cette prestigieuse distinction de l’Assemblée nationale du Québec.

