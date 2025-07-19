Une étoile est née : Les Marocains du Québec se rassemblent

Montréal, 18 juillet 2025– Au centre culturel Dar Al-Maghrib, une nouvelle page s’écrit pour la communauté marocaine. Plus de 80 personnes, en majorité des jeunes, ont célébré vendredi dernier la naissance de l’association « Les Marocains du Québec« .

Quand la relève prend les rênes

Cette association à but non lucratif a quelque chose de particulier : elle est dirigée par une nouvelle génération de Marocains du Québec. Ces jeunes ont décidé de prendre leur destin en main et de créer l’organisation qu’ils souhaitaient voir exister.

« Nous aspirons à réunir nos talents pour rayonner au Québec. Ensemble, on bâtit des ponts entre cultures, on valorise nos racines et on s’engage pour un avenir inclusif, solidaire et inspirant« , résume leur slogan, qui sonne comme une invitation.

Plus qu’une association, une vision

Leur ambition ? Transformer la communauté marocaine en véritable levier de développement pour le Québec, tout en tissant des liens plus forts avec le Maroc. Concrètement, ils veulent accompagner l’intégration de leurs compatriotes et faire briller leur culture dans leur société d’accueil.

Les fondateurs ont choisi cinq valeurs simples mais fortes : collaboration, engagement sincère, authenticité, solidarité et inclusion. Des mots qui prennent tout leur sens quand on voit l’enthousiasme qui régnait lors du lancement.

Un pari sur l’avenir

La forte mobilisation de vendredi dernier montre que cette initiative répond à un vrai besoin. Ces jeunes Marocains du Québec ont compris qu’ensemble, ils pouvaient peser davantage et contribuer activement au développement de leur société d’adoption, sans jamais oublier d’où ils viennent.

Une belle promesse d’avenir pour une communauté qui a choisi de prendre son destin en main.

Rachid Najahi – Atlas Media