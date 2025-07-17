Hassan Boutabssil : Le Pilier du Journalisme Sportif Marocain. L’Homme aux Mille Défis

Dans le paysage médiatique marocain, Hassan Boutabssil, directeur général de la chaîne Arriyadia, incarne l’excellence journalistique depuis plus de trois décennies. Surnommé « Monsieur Solution« , cet homme de défis a façonné le journalisme sportif au Maroc avec une philosophie simple : pour lui, le mot « impossible » n’existe pas.

Hassan Boutabssil

Un Parcours Exemplaire : De 2M à Arriyadia

La carrière de Hassan Boutabssil débute à la fin des années 1980 au sein de la chaîne 2M, où il forge ses premières armes dans l’univers télévisuel marocain. Cette période fondatrice lui permet de développer une solide expertise et de comprendre les rouages complexes de la production audiovisuelle.

Son évolution naturelle le mène vers la direction d’Arriyadia, transformant cette chaîne sportive en référence incontournable du sport marocain. Sous son leadership, Arriyadia devient le diffuseur officiel de la Botola et s’impose comme une chaîne dynamique, capable de s’adapter rapidement aux évolutions du paysage médiatique.

Les Trois Piliers de l’Excellence

Marrakech 2010

Hassan Boutabssil se distingue par trois atouts majeurs qui font sa réputation. Sa maîtrise parfaite du métier du journalisme lui permet de naviguer avec aisance dans tous les aspects de la production télévisuelle, de la conception à la diffusion. Son impressionnant carnet d’adresses international, s’étendant aux quatre coins du monde, lui ouvre l’accès à des contenus exclusifs et facilite des partenariats stratégiques. Enfin, son professionnalisme hors pair, unanimement reconnu par ses pairs, lui a valu d’être invité comme personnalité d’honneur à l’Institut Supérieur de Journalisme de Communication (ISJC), où il partage son expérience avec les futures générations.

L’Art de Transformer les Obstacles en Opportunités

Cette approche pragmatique et innovante caractérise l’homme qui a gagné le surnom de « Monsieur Solution ». Sa capacité remarquable à résoudre les situations les plus complexes transforme systématiquement les défis en opportunités de croissance, positionnant Arriyadia comme une chaîne en perpétuelle évolution.

Une Collaboration Fructueuse au Service du Sport

En tant que journaliste ayant eu le privilège de collaborer avec Hassan Boutabssil pendant plus de trente ans, d’abord à 2M puis à Arriyadia, j’ai été témoin de son évolution exceptionnelle. Cette collaboration s’est concrétisée par la réalisation d’une centaine de reportages télévisés couvrant les événements sportifs organisés au Canada et ailleurs.

Montréal 1993

Ces reportages ont porté sur les matchs de l’équipe nationale du Maroc, les célèbres derbys Raja vs WAC suivis passionnément par la diaspora marocaine, les compétitions sportives canadiennes où le Maroc était représenté par ses athlètes, ainsi que les diverses activités organisées en marge des manifestations sportives. Cette couverture internationale témoigne de sa vision globale et de sa capacité à créer des ponts entre le Maroc et sa diaspora à travers le sport.

L’Héritage d’un Visionnaire

Aujourd’hui, Hassan Boutabssil continue d’incarner l’excellence à la tête d’Arriyadia. Sa vision stratégique maintient la chaîne au sommet de sa catégorie, offrant aux téléspectateurs marocains une programmation sportive de qualité exceptionnelle. Son parcours illustre parfaitement la trajectoire d’un professionnel qui a su évoluer avec son temps, tout en préservant les valeurs fondamentales du journalisme : rigueur, objectivité et service public.

Hassan Boutabssil demeure une figure inspirante du paysage médiatique marocain. Son parcours, jalonné de succès et de défis relevés, fait de lui un modèle pour les jeunes journalistes aspirant à l’excellence. À travers son leadership, il continue de contribuer activement au rayonnement du sport marocain, confirmant ainsi sa place de pionnier dans l’histoire du journalisme sportif au Royaume.