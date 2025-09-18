Une célébration qui dépasse les attentes : La fête marocaine à Laval a été unanimement un franc succès.

Ce dimanche 14 septembre 2025, la 10e édition de la fête marocaine a marqué l’histoire de Laval, offrant ainsi un spectacle inédit qui restera gravé dans les mémoires. Sous un soleil radieux et des températures clémentes, des milliers de familles ont vécu une journée mémorable dans une atmosphère magique bonne enfant, totalement familiale. Un vrai brin d’air du Maroc à Laval.

Une mobilisation institutionnelle sans précédent.

Cette édition a brillé par la présence exceptionnelle de son président d’honneur, M. Stéphane Boyer, maire de Laval et d’un parterre prestigieux de personnalités. La communauté marocaine a été particulièrement honorée par la participation remarquée de la consule générale du Royaume du Maroc à Montréal, Mme Soreya Jabry, accompagnée de sept hauts fonctionnaires du consulat, un geste d’une portée symbolique considérable qui a touché le cœur de tous les participants.

L’événement a rassemblé un impressionnant cortège de dignitaires incarnant différents partis politiques, et ce, sur le podium de cette grandiose fête : deux députés fédéraux, le chef du Parti libéral du Québec, six députés provinciaux, cinq maires et mairesses de villes, le chef de Projet Montréal, douze conseillers municipaux, ainsi que quatorze candidats aux élections municipales de la grande région de Montréal. Une mobilisation et rapprochement politique extraordinaire comme nous a habitué le Groupe Atlas Média lors de ses événements au cours des 25 dernières années.

Une organisation d’excellence et des chiffres éloquents.

Cette 10e édition a atteint des sommets d’organisation avec une mobilisation remarquable : 35 bénévoles aguerris, une panoplie de 18 talentueux artistes qui ont enchanté la foule, 10 agents de sécurité, 2 infirmiers secouristes et 19 exposants présentant toute la splendeur de la culture marocaine.

La réussite parfaite de cet événement se mesure également par un bilan sécuritaire exemplaire : zéro incident à déplorer, confirmant la qualité irréprochable de l’organisation et l’esprit civique remarquable des participants.

La présence bienveillante de trois policières lavalloises, venues pour des activités de recrutement et de sensibilisation, a renforcé les liens précieux entre la communauté et les services de sécurité publique.

Un festival de couleurs et de fierté marocaine

L’événement a offert un spectacle visuel saisissant avec des centaines de drapeaux marocains flottants et une marée de maillots aux couleurs de l’équipe nationale du Maroc. Le maillot emblématique numéro 2 de Hakimi a particulièrement était dominant, arboré avec une fierté contagieuse par des centaines de jeunes et d’adultes enthousiastes.

Les 18 motards Moroccan Bikers Club ont apporté leur contribution spectaculaire à cette fête communautaire, ajoutant une dimension unique à cette célébration mémorable.

Un succès orchestré par des organisateurs chevronnés.

Cette réussite éclatante est l’œuvre d’un comité organisateur remarquable, fruit de l’alliance parfaite entre quatre organismes dynamiques : le Groupe Atlas Media sous la présidence visionnaire de M. Rachid Najahi, l’Association Moubadara Maroc Canada dirigée avec brio par Mme Loubna Chorouk, Moroccan Bikers Club mené avec passion par M. Jaouad Alaoui, et l’Association Anir présidée avec dévouement par Mme Naima.

Cette réussite magistrale a également été rendue possible grâce à la contribution inestimable de 23 partenaires institutionnels et commerciaux dévoués qui ont contribué au succès retentissant de cette journée mémorable. Grâce à leur soutien généreux, une grande partie du budget a pu être couverte, illustrant parfaitement l’esprit de solidarité et de collaboration qui fait la force de cette communauté unie.

Ensemble, ils ont créé un évènement d’une qualité exceptionnelle qui célèbre avec éclat les traditions marocaines tout en tissant des liens interculturels durables au cœur du Québec.

Rendez-vous pris pour un 11e anniversaire prometteur !

Porté par cet immense succès et l’enthousiasme débordant des participants. Les organisateurs lancent déjà l’invitation pour la 11e édition qui s’annonce encore plus excellente. Cette belle promesse confirme l’ancrage définitif de la Fête marocaine dans le patrimoine culturel québécois.

Un quart de siècle de succès, une communauté rayonnante, un avenir prometteur : la Fête marocaine de Laval a définitivement marqué légitimement son territoire !