La fête marocaine à Laval a été unanimement un franc succès.

Publié le 19 septembre 2025

Laval 14 septembre 2025 : Le drapeau du Maroc flotte au Canada

La 10e édition de la Fête marocaine au Canada a été un franc succès, rassemblant des milliers de Marocains du Canada dans une ambiance magique et familiale. L’événement a honoré de sa présence de nombreux dignitaires, dont le maire de Laval et la consule générale du Maroc à Montréal.

Des centaines de drapeaux marocains ont flotté avec fierté, créant un festival de couleurs et de joie. Le civisme exemplaire des participants a permis de garantir un événement mémorable, confirmant ainsi l’ancrage de cette célébration dans le patrimoine culturel québécois.

فخر ومدنية: العلم المغربي يرفرف في كندا

كانت الدورة العاشرة من الحفل المغربي في كندا نجاحًا باهرًا، حيث جمعت الآلاف من المغاربة الكنديين في جو سحري وعائلي. وقد شرف الحدث بحضور العديد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك عمدة لافال والقنصلة العامة للمغرب في مونتريال.

رفرفت مئات الأعلام المغربية بفخر، مما خلق مهرجانًا من الألوان والبهجة. وقد أظهر المشاركون مدنية مثالية، مما جعل الحدث لا يُنسى، ومؤكدًا بذلك ترسيخ هذا الاحتفال في التراث الثقافي لكيبيك.

