Un jugement historique de 164 514 $ : Les associations marocaines du Canada dénoncent la persistance des agissements de Hicham Jerando

Hicham Jerando

Les associations et regroupements des Marocains résidant au Canada se félicitent du jugement rendu le 14 juillet 2025 par la Cour supérieure du Québec à l’encontre de M. Hicham Jerando, poursuivi pour diffamation et atteinte à la moralité et à la réputation de Me Adil Said Lamtiri, avocat de nationalité marocaine, à travers des publications sur les réseaux sociaux.

Au terme d’une longue procédure, l’honorable juge Horia Bundaru a condamné M. Jerando à verser à Me Lamtiri une indemnité de 164 514 dollars canadiens au titre des dommages moraux et punitifs. Le jugement, assorti de l’exécution malgré appel, ordonne également à M. Jerando de supprimer l’ensemble des vidéos diffamatoires publiées sur le site « Tahadi » qu’il administre, et lui interdit toute nouvelle publication portant atteinte à Me Lamtiri.

Me Adil Said Lamtiri

Les associations et regroupements des Marocains résidant au Canada saluent cette décision, qui réaffirme l’attachement de la justice canadienne à la protection de la dignité, de la réputation et de la moralité des personnes.

Toutefois et en dépit de ce jugement clair et significatif, M. Jerando poursuit ses provocations et ses outrances. Le jour même de la décision, M. Jerando a publié de nouvelles vidéos où il attaque grossièrement Me Lamtiri. Le lendemain, il a récidivé par une nouvelle capsule, toujours sur la chaîne Tahadi, où il remet en cause le jugement, accusant effrontément la justice canadienne de partialité et de collusion avec la partie adverse, insulte Me Lamtiri, menace de relancer une nouvelle campagne de diffamation contre sa personne, tout en affirmant qu’il ne respectera point la décision rendue. Ce comportement indigne de tout citoyen digne de ce nom, démontre une volonté manifeste d’ignorer les institutions judiciaires et de défier les lois du pays d’accueil. C’est pourquoi, les associations et regroupements des Marocains dénoncent vivement un tel comportement asocial et tiennent à rappeler que la quasi-majorité des Marocains établis au Canada sont parfaitement intégrés dans le pays d’accueil, respectent les lois, les institutions et les décisions de justice et contribuent de manière active au développement socio-économique du pays. Ils rejettent toute attitude de défiance systématique vis-à-vis des lois et règlements en vigueur et estiment que les décisions de justice doivent être respectées par tous. Le cas de M. Jerando est isolé et ne saurait en aucun cas être associé à l’image de la communauté marocaine.

Les associations et regroupements des Marocains résidant au Canada en appellent de ce fait aux autorités compétentes pour tirer toutes les conséquences utiles face à ces agissements répétés, afin de garantir le respect des décisions de justice et la protection des victimes.

Source: Les associations et regroupements des Marocains résidant au Canada