Une vigile émouvante à Montréal en mémoire des victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye

Une vigile spéciale en mémoire des victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye s’est tenue le 17 septembre à la ville de Laval, au Québec. Organisée par la communauté marocaine et dirigée par deux citoyens canadiens d’origine marocaine, Rachid Najahi et Abdel Kabir Belbsir, cette vigile a été un moment de recueillement et d’unité, réunissant des milliers de citoyens de diverses communautés pour partager leur soutien et leur compassion.



L’événement a été honoré par la présence de nombreuses personnalités, dont l’ambassadrice de Sa Majesté le Roi, Mme Souriya Otmani, et la consul générale du Maroc à Montréal, Mme Jabri Soreya, ainsi que 39 politiciens canadiens, dont 2 ministres, 11 députés de la Chambre des communes du Canada, 10 députés de l’Assemblée nationale du Québec, 3 maires d’arrondissement, 13 conseillers de 3 villes, et plusieurs dignitaires religieux, dont un imam, un prêtre et un rabbin.



La vigile a été l’occasion d’annoncer des dons généreux en soutien aux victimes. La province de Québec a annoncé une aide de 1,5 million de dollars, tandis que le Canada a offert 5 millions de dollars. De plus, la ville de Laval a annoncé lors de la vigile un don de 25 000 $ pour contribuer à l’effort humanitaire.



Un moment particulièrement émouvant de la vigile a été le message du Premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, prononcé par Mme Rachel Bendayan, députée fédérale et secrétaire d’État, une Canadienne d’origine marocaine. Ce message a souligné l’importance de la solidarité dans des moments difficiles et a exprimé le soutien du gouvernement canadien envers les victimes.



Notons également la présence de 5 élus canadiens d’origine marocaine, illustrant l’importance de cette communauté dans le tissu social et politique du Canada.



Mme Souriya Otmani, Ambassadeur de Sa Majesté le Roi du Maroc à Ottawa a déclaré ” La présence physique et les témoignages de sympathie et de solidarité de plusieurs dignitaires Québécois et canadiens De tous les paliers de gouvernement atténuent notre peine et illustrent la belle amitié qui existe entre le Maroc et le Canada .”



La vigile a attiré une grande couverture médiatique, avec la participation de nombreuses chaînes de télévision canadienne, de journaux et de radios. Les médias marocains 2M et Al Oula ont également été présents pour partager cet acte de solidarité avec le monde entier.



Rachid Najahi, Directeur général du Groupe Atlas Media et un des deux organisateurs de la vigile a déclaré : “Cette vigile est un témoignage de notre unité en tant que communauté et de notre engagement à soutenir ceux qui en ont besoin. Ensemble, nous rendons hommage aux victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye, montrant ainsi que la solidarité transcende les frontières.”

” Personnellement, je tiens à souligner la participation extraordinaire de nos bénévoles qui ont répondu spontanément à notre appel, et offrir mes sincères remerciements aux gens de la ville de Laval et du collège Montmorency pour leur support logistique. “, a ajouté Abdel Kabir Belbsir, co-organisateur de l’évènement et Président de BMD Investigation et Protection.

La vigile a permis à tous les citoyens présents de partager leur amour, leur compassion et leur soutien envers les victimes du séisme au Maroc et des inondations en Libye.

Cet événement restera gravé dans les mémoires comme un exemple de la puissance de la solidarité dans des moments de crise.



Vous trouverez ci-après la liste complète des invités.

ORGANISATEURS M. Rachid Najahi Journaliste & directeur général du Groupe Atlas Media M. Abdel Kabir Belbsir Président de BMD Investigation & Protection MAROC Son Excellence Madame Souriya Otmani Ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Canada Mme Soreya Jabri Consul Général du Royaume du Maroc à Montréal M Mohamed El Mahdi Gaouane Ministre Plénipotentiaire à l’ambassade du Maroc au Canada Mme Bouchra Ray Consule Adjointe du Maroc à Montréal Mme Houda Zemmouri Directrice du Centre Culturel Marocain à Montréal Mme Fatima Berraou Vice-consul du du Royaume du Maroc à Montréal Fédéral Honorable. Pablo Rodriguez Ministre des Transports du Canada, député d’Anjou Mme. Rachel Bendayan Députée d’Outremont , Secrétaire parlementaire M. Sameer Zuberi Député de Pierrefonds-Dollard, Secrétaire parlementaire Mme. Annie Koutrakis Députée Vimy , Laval, Secrétaire parlementaire M. Emmanuel Dubourg Député de Bourassa M. Angelo Iacono Député de Laval- Alfred-Pellan M. Faycal El-Khoury Député de Laval-Les Îles Mme. Emmanuella Lambropoulos Députée de Saint-Laurent Mme. Alexandra Mendès Députée Brossard-Saint-Lambert M. Gabriel Ste-Marie Député de Joliette M. Luc Desilets Député Rivière-des-Mille-Îles Provincial M. Christopher Skeete Ministre responsable de la région de Laval, député de Sainte-Rose Mme. Marwah Rizqy Députée de Saint Laurent M. Monsef Derraji Député de Nelligan M. André Albert Morin Député de L’Acadie Mme. Cadet, Madwa-Nika Député Bourassa-Sauvé Mme. Elisabeth Prass Députée de D’Arcy-McGee M. Haroun Bouazzi Député de Maurice Richard Mme. Sona Lakhoyan-Olivier Député de Chomedey Mme. Virginie Dufour Députée des Mille-Îles M. Andrés Fontecilla Député de Laurier-Dorion Municipal Mme. Émilie Thuillier Mairesse de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville Mme. Christine Black Mairesse de l’arrondissement Montréal-Nord M. Aref Salem Conseiller de la Ville. Chef de l’opposition officielle. Parti. Ensemble Montréal. Mme. Chantale Rossy Conseillère de la Ville. Leader de l’opposition officielle M. Josué Corvil Conseiller municipal M. Abdelhaq Sari Conseiller de ville Montréal, vice-président de la Commission de la sécurité publique Mme. Aline Dib Conseillère et membre associée du comité exécutif de la ville de Laval M. Youness Boukala Conseiller de Lachine M. Claude Larochelle Conseiller municipal de Fabreville à Laval et Chef de l’opposition à la Ville de laval M. Sylvain Ouellet Conseiller de la Ville , ville de Montréal Mme. Nathalie Goulet Conseillère de ville , ville de Montréal Mme. Reine Bombo-Allara Conseillère municipale de la Ville de Longueuil Mme. Lysa Bélaïcha Conseillère municipale à Longueuil M. Benoît Langevin Conseiller municipal Pierrfonds-Roxboro INVITÉS SPÉCIAUX M. Denis Coderre Ex Maire de Montréal l’abbé Robert Gendreau Directeur du service de pastorale liturgique de l’archevêché Diacre Benoît Thibault Cérémoniaire de l’Archevêque catholique roumain de Montréal M. Nourredine Nazhi Imame musulman, Récitation du coran M. Avraham El Arar Président de la Fédération Sefarad du Canada et représentant du judaïsme marocain au Canada M. Yannick Guénette Directeur des ressources matérielles. Collège Montmorency M. Abdelghani Dades Membre du conseil de la communauté Marocaine à l’étranger M. Abdelaziz Rzik Président du centre communautaire Annour M. Mohamed Boufenzi Président du centre culturel Islamique ach-choura M. Mohamed Moutahir Président de l’association Soleil des Orphelins Mme. Wassila Tazi Co-Présidente de l’association Mémoires et dialogue M. Rachid Badouri Comédien M. Omar Messioun Président association AMAN M. Mounssif Omary Conseiller Centre communautaire Annour M. Ahmed Jalam Vice Président Centre communautaire Annour

Rachid Najahi

DG Groupe Atlas Media