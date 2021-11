LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DU GROUPE ATLAS MEDIA POURSUIT LE DÉNOMMÉ EL AMINE SERHANI, ALIAS AMINE IDRISSI ET GROUPE ORIGINE POUR 150 000$.

Suite à la récente parution sur les réseaux sociaux de certaines publications par des personnes aux intentions obscures qui mènent une véritable campagne de désinformation et de diffamation, en m’attribuant, ainsi qu’au Groupe Atlas Média, une panoplie d’intentions dans le dossier du demandeur d’asile, le dénommé El Amine Serhani dit Amine Idrissi ; ces actes m’obligent à apporter les éclaircissements suivants.

Depuis son entrée au Canada sous prétexte de tourisme, et dès le dépôt de sa demande d’asile contre le Royaume du Maroc, El Amine Serhani alias Amine Idrissi n’a cessé de s’en prendre à de nombreux membres de la communauté marocaine et, à moi et mon groupe médiatique, plus particulièrement dans le but, dit-il, « de nettoyer la communauté » en « de discréditer et de détruire » toute personne qui s’opposerait à ses projets et surtout qui tenterait de l’empêcher de transformer sa demande de réfugié vers un résidant permanent en dévoilant ses démêlées avec autant la justice marocaine que canadienne.

Au début, je me suis demandé quels sont réellement les objectifs ciblés par ces attaques répétées ; je me suis longtemps abstenu de réagir en attendant de voir plus clair dans son jeu. Mais lorsque des informations me sont parvenues du Maroc, m’avisant que El Amine Serhani n’était qu’un vulgaire escroc et que ses actes menaçaient l’intérêt général, j’ai fait mon devoir de journaliste en portant ces informations à la connaissance du public et particulièrement des membres de la communauté marocaine du Canada, comme je le fais depuis plus de 20 ans.

Embarrassé et humilié de voir son passé criminel au Maroc réapparaître sur les réseaux sociaux et dans certains journaux de la communauté marocaine du Canada, profitant des longs délais des traitements de demande d’asile au Canada vu lu contexte de la covid 19, il profite de la largesse du système canadien pour entamer une série de manœuvres dilatoires et de recours en justice – pas moins de 5 poursuites pour diffamation – destinées à me faire taire et de faire taire d’autres journalistes et plusieurs membres de la communauté marocaine, entre autres, Abderrahim Khouibaba, Bouchra Khattam, Sala eddine El Alouani, Nabil HALLAJI, Abdrahmane ADRAOUI, Boussayri ABDEL-HAK, Hassan BOULAL, Nezha EL KODDACHY, Kawthar OUARRAK, Safia LBAHY, Hafida DAOUDI, Ismaïl HARAKAT et Rachid Btiti à la petite créance.

Depuis, tous les recours de Serhani ont été rejetés par les tribunaux qui les jugent infondés. La seule condamnation impliquant El Amine Serhani est contre lui. Le mois d’avril 2021, coincé par la justice québécoise, il a été reconnu coupable de violence et d’intimidation contre son ex-femme canadienne et condamné à 3 ans probation et 60 heures de travaux communautaires dossier 500-01-204724-204.

Alors enragé de voir son nouveau chapitre de condamnations criminelles au Québec diffusé dans les médias, il a multiplié les procédures judiciaires, encore et encore. Heureusement toutes rejetées une après l’autre, mais qui font perdre un temps précieux, beaucoup d’énergie et surtout de l’argent à moi et aux autres personnes ciblées.

Afin de préserver ma réputation, celle du Groupe Atlas Média et de mettre fin à ce comportement obsessif qui n’est rien d’autre que de la diffamation et du harcèlement, j’ai déposé une poursuite contre le dénommé El Amine Serhani et Groupe Origine, pour un montant de 150 000$.

Nos procureurs sont à valider le degré d’implication de certains complices de El Amine Serhani, alias Amine Idrissi dans ses manœuvres de porter atteinte à ma réputation et celle du Groupe Atlas Media par les tentatives de dénigrement, sans fondement, du travail journalistique de notre groupe, avec la malicieuse intention de nous diffamer et de tromper l’opinion publique sur les tenants et aboutissants de cette affaire ; ces individus devront donc répondre eux aussi de leurs actes devant la justice québécoise, sans autre préavis de notre part : Que ceux-ci agissent donc en conséquence.

Rachid Najahi

Directeur Général

Groupe Atlas Media

https://www.atlasmedias.com

Facebook: https://www.facebook.com/AtlasMedia1/

Tél. :1514-962-8527