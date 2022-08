Une fête marocaine réussie en plein cœur de Montréal

Le Groupe Atlas Media et le Centre Communautaire Annour ont réussi, grâce à leurs bénévoles dévoués, à l’appui des élus, fonctionnaires de Montréal-Nord et, surtout, au civisme et à l’attitude exemplaire des milliers de spectateurs présents, à organiser avec brio la 7ème édition de la Fête marocaine au Canada.

Tenue le samedi 30 juillet 2022, à compter de 14 h, au Parc Aimé-Léonard à Montréal-Nord, cette édition s’est tenue, dans une ambiance électrisante sous le thème des retrouvailles après plus de deux ans difficiles et une série de confinements imposée par une pandémie planétaire inédite.

Le coup d’envoi de cette fête gratuite a été donné par les élus et les dignitaires suivants :

Les élus, les représentants diplomatiques et les partenaires se sont donné rendez-vous dans une tente caïdale, entourée d’une vingtaine de stands, pour siroter du thé à la menthe et apprécier les pâtisseries marocaines. Les milliers de femmes, d’hommes, de filles et de garçons sont venus des différentes provinces du Canada pour revisiter des chansons marocaines illustrant l’histoire millénaire du Maroc, sa culture plurielle et son patrimoine riche et varié.

Sous le rythme des chansons de Laayta, Gnawa, Amazigh et du Melhoun interprétées fièrement par plus de vingt artistes marocains, les spectateurs se déhanchaient, s’amusaient, et exprimaient spontanément, à l’aide de drapeaux et de bannières, leur fierté d’être marocains.

À l’instar des années antérieures, la Fête s’est tenue dans le calme et le civisme qui ont suscité l’admiration des dignitaires présents et des autorités policières. Malheureusement, cette année une personne en quête de visibilité a tenté de perturber cette ambiance festive en agressant verbalement et physiquement l’organisateur de cet événement, un animateur médiatique venu des États-Unis, des femmes et des hommes venus simplement s’amuser et manifester légalement leur attachement au Maroc.

Heureusement, les autorités policières ont rapidement procédé à l’arrestation de ce perturbateur notoire, qui devra faire face à de nombreuses plaintes. Contrairement à ce qui est véhiculé par des personnes de mauvaise foi, cette fête ne fait pas partie de la programmation officielle de la Fête du trône.

C’est une activité auto-financée par les fidèles commanditaires et partenaires. Rappelons que la Fête marocaine est organisée exclusivement par le Groupe Atlas Media et le Centre Communautaire Annour. Tout autre groupe médiatique, communautaire ou privé qui s’attribue le mérite et le crédit de cet événement agit avec malhonnêteté et opportunisme.

Source :

Rachid Najahi

Directeur Général

Groupe Atlas Media

Organisateur de la fête marocaine

https://www.atlasmedias.com

Tél : +1514-962-8527