Festival Sefarad de Montréal 2023 : SAMY ELMAGHRIBI – CHANTEUR DES ROIS, ROI DES CHANTEURS.

Première internationale !

Un documentaire émouvant conçu par la Communauté Sépharade Unifiée du Québec, la Fédération Sépharade du Canada et réalisé par Buzzglow qui relate la vie et l’oeuvre d’une icône de la musique arabo-andalouse, le très regretté Samy El Maghribi, chanteur, musicien, compositeur qui marqua pendant de nombreuses années la scène musicale marocaine.

Familier du Palais Royal marocain, on disait de lui qu’il était ” roi des chanteurs et le chanteur des rois ”, il fut l’un des chanteurs préférés de S.M. Mohammed V.

Ce documentaire, réalisé à partir d’archives et de nombreux témoignages recueillis au Maroc, en France et au Canada sera présenté et il sera également diffusé dans les écoles afin de faire découvrir aux jeunes générations un pan important de notre patrimoine musical.

Une table de desserts sera servie suite à la présentation.