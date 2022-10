Rencontre ta future équipe au Salon de l’emploi et de la formation continue à Montréal!

Pour un recrutement plus spontané, pour changer des candidatures par courriel et des recherches en ligne sans fin, mise sur une rencontre avec les employeurs au Salon de l’emploi et de la formation continue.

250 exposants – 10 000 offres

Quel que soit ton profil, tu peux rencontrer les personnes qui feront avancer ta carrière, avec 250 exposants, va directement parler de ton expérience, de tes attentes et découvre de nouvelles opportunités. Des organismes d’aide à l’emploi et à l’immigration seront aussi présents pour t’aider dans ta recherche d’emploi, ou de formation continue et te guider vers les services gratuits! Si tu veux découvrir de nouvelles thématiques autour de l’emploi, des conférences gratuites sont proposées pendant toute la durée du salon.

Mercredi 5 octobre (12 h – 19 h) et jeudi 6 octobre (10 h – 18 h)

Deux jours pour explorer toute l’étendue du Salon de l’emploi et de la formation continue et découvrir toutes les possibilités qui s’offrent à toi! Pour une meilleure expérience, nous te conseillons d’organiser ta visite et de connaitre les différents espaces pour mieux te repérer.

Les 8 espaces à découvrir :

Emploi

Régions

Ti & génie

Aérospatiale

Formation aux adultes

Immigration et aide à l’emploi

Services

Conférences

Pour découvrir les employeurs d’un même domaine, l’espace emploi est organisé en pavillons : Agroalimentaire, Banque-finance-assurance, Carrières générales, Centres d’appels, Commerce de détail présenté par le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), Éducation, Hôtellerie-restauration-tourisme, Manufacturier, Santé et services sociaux, Sécurité et défense, Services gouvernementaux, Transport et logistique.

Le Conseil Québécois du commerce de détail (CQCD) propose un pavillon Expérience carrière dédié au recrutement dans le secteur du commerce de détail avec une trentaine d’exposants!

Tu as un profil en TI et/ou en Génie? Dirige-toi vers l’espace TI & Génie : comme aux précédentes éditions, l’espace TI & Génie est sélectif afin de répondre aux besoins spécifiques des recruteurs.

Retrouve également le Gouvernement du Québec, dans un pavillon situé dans l’espace emploi et dans un autre pavillon de l’espace TI & Génie. Avec au moins 4 ministères dans chacun de ces espaces, découvre l’ensemble des possibilités proposées!

Grâce à l’espace Régions, découvre l’étendue des possibilités pour t’installer en Estrie ou même encore envisager d’aller au Nouveau-Brunswick.

Tu as besoin de conseils? Ou alors tu es au début de ta recherche d’emploi ? L’espace services est fait pour toi! Tu pourras : te préparer à l’entretien, évaluer ton anglais et ton français, consulter la Clinique de CV pour avoir des conseils et avoir une nouvelle photo professionnelle pour LinkedIn. Pour en savoir plus sur l’emploi, les régions, la recherche d’emploi, nous proposons un programme de conférences gratuites tout au long de l’événement. Découvre le programme!

L’espace conférence est présenté par Le Journal de Montréal.

A la recherche d’une formation continue? D’un emploi? De conseils en immigration? D’une aide à la recherche d’emploi? Consulte notre répertoire exposant pour programmer ta visite en fonction de tes besoins! Trouve facilement un exposant, les offres et les services proposés lors de l’événement. Explore les fiches des exposants et ajoute-les à tes favoris pour créer une liste qui t’aidera à créer ton parcours lors de ta visite. Découvre notre répertoire!

10 000 offres d’emplois au Québec :

250 exposants présents pour présenter leur entreprises ou organisme et proposer des offres d’emplois de domaines variés. Profite de cette occasion pour parler de ton profil, de tes projets et de tes ambitions avec les employeurs! Avec les pictogrammes affichés sur le programme et sur les stands, tu pourras rapidement connaitre les opportunités et les conditions proposées :

Opportunités pour : Les personnes porteuses de handicaps, les seniors (50 et plus), les étudiants.

Conditions de travail proposées : Emplois à temps partiel, emploi en télétravail et offre de stage.

Vous souhaitez organiser une visite en groupe? Contactez-nous pour plus d’information.

Informations pratiques

Mercredi 5 octobre (12 h– 19 h) et jeudi 6 octobre (10 h – 18 h) au Palais des congrès de Montréal.

Salle 220CDE, 200 avenue Vigier Ouest Montréal (Québec) H2Z 1H5

Cet événement est organisé par L’Événement Carrière en partenariat avec Jobboom.

Merci à tous nos partenaires : C3job, Citim, Le conseil québécois du commerce de détail, Dispo!, Immigrer.com, Le journal de Montréal.