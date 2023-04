L’information dans tous ses états !

Le premier festival de journalisme au Canada, en partenariat notamment avec la FPJQ, verra le jour à Carleton-sur-Mer, les 19-20 et 21 mai prochains, dans le décor enchanteur gaspésien de la Baie-des-Chaleurs.

Sous le parrainage du grand journaliste Jean-François Lépine, le Festival international du journalisme de Carleton-sur-Mer (FIJC), présenté par la Fondation René-Lévesque, accueillera plus d’une cinquantaine de professionnels et professionelles du monde des médias, en provenance de tout le Québec, du Canada francophone, de la Belgique et de la France. Ils et elles viendront à la rencontre du public gaspésien pour échanger et débattre des grands enjeux de société : crise climatique, menaces sur la langue française, déserts médiatiques, le poids des géants du Web dans nos vies, la guerre en Ukraine et plus largement, de l’actualité du moment.

Avec ce rendez-vous annuel, l’équipe du festival souhaite donner des clefs de compréhension au public et rappeler le rôle essentiel des journalistes, rouage indispensable de nos démocraties. Grand entretien, conférence, expo de photos, théâtre, cinéma documentaire : le public aura le choix d’aborder l’information sous des formes originales et inédites. La programmation est majoritairement gratuite à l’exception des deux spectacles « Paroles de journalistes » et « René Lévesque à l’aube d’une pensée ».

À l’heure où la profession est malmenée avec l’omniprésence des médias sociaux et le phénomène des fausses nouvelles, comment s’y retrouver ? Venez participer à la discussion avec les invités, plusieurs journalistes et experts, notamment Régis Labeaume, ex-maire de Québec et nouveau chroniqueur à La Presse, Jean-François Bélanger, reporter gaspésien de Radio-Canada, Florence Aubenas, journaliste au quotidien français Le Monde, Isabelle Hachey, chroniqueuse à La Presse, Jacques Nadeau, photographe au Devoir, Muriel Maalouf, journaliste libanaise de Radio-France internationale (RFI), la rédactrice en chef du Soleil de Québec, Valérie Gaudreau et l’ex-journaliste et nouvelle ministre Martine Biron.

Source: Fédération professionnelle des journalistes du Québec