C’est le temps des remboursements d’impôt: obtenez de l’aide gratuitement

Chaque année arrive la période des remboursements d’impôt. Espérez-vous obtenir un remboursement pour vous aider à payer vos factures? Ou utiliserez-vous les prestations pour que vous et votre famille puissiez joindre les deux bouts?

Pour obtenir ces prestations, vous devez produire votre déclaration de revenus. Si vous avez besoin d’aide, le Programme communautaire des bénévoles en matière d’impôt est peut-être une solution. Grâce à ce programme, des organismes communautaires de partout au Canada organisent des comptoirs d’impôts gratuits, en personne ou virtuels, où des bénévoles produisent les déclarations de revenus et de prestations pour des personnes admissibles.

Si vous avez un revenu faible ou modeste et que votre situation fiscale est simple, rendez-vous à l’un de ces comptoirs pour faire produire votre déclaration de revenus. Vous pourrez alors obtenir les prestations et les crédits auxquels vous avez droit, comme le crédit pour la TPS/TVH, l’allocation canadienne pour enfants et la prestation dentaire canadienne. On vous dira également si vous avez droit à un remboursement ou devez payer de l’impôt.

Vous et votre époux ou conjoint de fait devez produire vos déclarations avant le 30 avril chaque année, et ce, même si vous avez peu ou pas de revenu à déclarer, pour pouvoir accéder aux prestations et aux crédits. Puisque le 30 avril est un dimanche cette année, la date limite est le lundi 1er mai 2023.

Voyez si vous êtes admissible à cette aide gratuite ou trouvez une clinique PCBMI sur canada.ca/impots-aide.

