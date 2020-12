YallaXash, envoyez de l’argent au Maroc pour seulement 0,99$

YallaXash est une compagnie canadienne de transfert d’argent. Elle bénéficie des agréments québécois et fédéral délivrées par les autorités financières canadiennes. Son siège est à Montréal.

Depuis sa fondation en 2017, YallaXash offre exclusivement ses services à la communauté marocaine vivant au Canada.

Grâce à son application, facile d’usage et très adaptée aux besoins de ses clients, YallaXash a connu une forte expansion du nombre de ses utilisateurs. Les fonctionnalités de l’application ont sans cesse évoluées en intégrant les demandes de ses clients. C’est ainsi que la dernière version propose un historique des transferts, leur suivi et permet aux clients de procéder à des modifications de toute sorte. Toutes les informations sont stockées et accessibles à n’importe quel moment à partir de l’application.

Le succès de YallaXash s’explique par cette interface très simple mais aussi par des frais fixes très bas des taux concurrentiels et un service clients très disponible et aidant. A ce propos, chaque transaction effectuée par un client au Canada est suivie par le service clientèle au Canada et au Maroc jusqu’à la livraison en main propre.

Les dirigeants de YallaXash nous expliquent que le développement de leur compagnie passera dans les mois prochains par une digitalisation accrue de leur service qui permettra d’offrir des tarifs et des taux encore plus avantageux à ses clients, par une captation de 50% du marché canadien et par une offre similaire à la communauté marocaine des USA.

À moyen terme, YallaXash compte proposer ses services à d’autres communautés d’Afrique du Nord et d’Afrique sub-saharienne. Son savoir-faire, son expertise ainsi qu’un contexte de politique économique favorable au Maroc (hub financier et technologique du continent africain) lui permettra certainement de réaliser ses objectifs.

Enfin, les dirigeants de YallaXash rappellent leurs buts à l’initiative de l’entreprise : acheminer la plus grande valeur monétaire vers le Maroc et contribuer au développement économique etsocial du pays. YallaXash réalise déjà ce but à chaque transfert opéré par les clients au Canada en permettant au bénéficiaire de capter plus de valeur. Son activité contribue directement et indirectement au développement économique du Maroc. Directement par la création d’emplois à Casablanca ; indirectement en signant des contrats avec les réseaux de distributions locaux.

Ainsi, parions que l’agilité et l’esprit d’innovation de YallaXash lui ouvrent les portes d’un succès à l’échèle du continent africain et sans doute à l’échèle mondiale !