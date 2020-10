Le plus gros salon de l’emploi et de la formation continue se transforme en salon virtuel!

La situation actuelle rendant les rencontres en face à face difficiles, le salon de l’emploi et de la formation continue L’Événement Carrières, qui se tient habituellement au Palais des Congrès de Montréal deux fois par année, se transforme en salon virtuel.

Reproduisant un salon physique en 3D, cet événement regroupera 175 exposants du Québec et plus de 7 000 offres!

1 semaine de salon en ligne et 2 jours de clavardage :

Le Salon virtuel de l’emploi et de la formation continue, organisé par L’Événement Carrières avec la collaboration du gouvernement du Québec, se déroulera durant une semaine, du 7 au 16 octobre 2020, avec deux jours de clavardage les 7 et 8 octobre.

Pendant la semaine du salon, les participants pourront visiter les kiosques afin d’en apprendre plus sur les exposants et postuler aux offres proposées.

Les deux jours de clavardage, les visiteurs pourront discuter directement avec les exposants, par écrit ou vidéo, afin de se présenter et de poser toutes leurs questions.

Des emplois dans de nombreux domaines et dans tout le Québec :

Le domaine le plus en demande est celui de la santé avec de nombreux établissements présents et plus de 4 000 emplois offerts. D’autres domaines sont aussi largement représentés comme la fabrication, le commerce de détails, l’informatique, les Technologies de l’Information et bien d’autres! L’offre d’emplois proposés au salon est très large, avec des emplois pour tous les niveaux d’études.

Pour simplifier la visite, les entreprises sont regroupées par pavillons thématiques.

Du côté recrutement, le pavillon Santé mettra en avant les établissements de ce secteur afin de combler les besoins de main d’œuvre actuels, le pavillon TI et Génie regroupera les entreprises recrutant dans les Technologies de l’information et en ingénierie, et le pavillon Carrières générales rassemblera les entreprises recrutant dans différents domaines.

La majorité des régions du Québec sera représentée. Le pavillon Régions permettra aux entreprises des différents coins de la belle province de faire connaitre leurs activités et leurs offres à pourvoir.

Des offres de formation pour adultes :

Pour les visiteurs désirant se perfectionner ou se réorienter, le pavillon Formations aux adultes regroupera des établissements offrant des formations dans différents domaines, répondant à la demande de formation continue, qui se fait de plus en plus importante.

Des conseils en emploi et immigration :

Pour les visiteurs à la recherche de conseils, des organismes spécialisés seront présents au Pavillon Aide à l’emploi et immigration pour présenter leurs différents programmes afin de les conseiller et les orienter dans leurs démarches professionnelles comme personnelles (recherche d’emploi, réseautage, installation, vie quotidienne, réseautage etc.).

Des conférences virtuelles offertes :

Les espaces conférences du salon permettront aux visiteurs d’assister gratuitement à de nombreuses conférences, en direct ou en rediffusion, sur les thèmes de l’emploi, de la formation et de l’immigration afin de récolter de bons conseils et avoir toutes les cartes en main pour leurs recherches!

Ce salon virtuel est complétement gratuit pour les visiteurs.

Pour s’inscrire, il leur suffit d’aller sur le site du salon : https://evenementcarrieresvirtuel.easyvirtualfair.com/

Pour en apprendre plus, visitez la page de notre site ecarrieres.com ecarrieres.com https:// evenementcarrieresvirtuel. easyvirtualfair.com

Salon virtuel de l’emploi et de la formation continue présenté par Jobboom

Organisé par L’Événement Carrières avec la collaboration du gouvernement du Québec

Partenaires de l’événement : la Fédération des Chambres de Commerce du Québec, PME MTL, le journal 24h, C3Job, la CITIM, HotellerieJobs et Immigrer.com.