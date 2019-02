Entretien avec Rachel Bendayan, candidate PLC dans Outremont

«Nous devons être les acteurs de notre Histoire»

Rachel Bendayan est une leader communautaire qui a de profondes racines dans Outremont, la circonscription dans laquelle elle est née et où elle élève sa jeune famille avec son époux.

À titre d’avocate, de maman et de militante communautaire qui a frappé à plus de 32 000 portes, Rachel a une compréhension unique de la riche diversité d’Outremont. Elle sait quelles conditions doivent être réunies pour renforcer la classe moyenne, créer de nouveaux emplois bien rémunérés et offrir une aide concrète aux familles de notre quartier. Au lendemain du lancement de la campagne électorale pour l’élection partielle du 25 février 2019, celle qui est devenue la candidate du Parti Libéral du Canada le 16 décembre 2018, au terme d’une très compétitive course à l’investiture , nous a accordé l’entretien suivant;

Atlas.Mtl : Rachel Bendayan que répondez-vous lorsque l’on vous demande de vous présenter?

Rachel Bendayan : Je suis avocate, maman, bénévole communautaire, militante politique; je porte plusieurs chapeaux.

J’ai pratiqué le droit au cabinet Norton Rose Fulbright pendant près de dix ans. J’ai fait du litige à la cour avec une spécialisation dans le domaine de l’arbitrage international. J’ai également enseigné à la Faculté de droit de l’Université de Montréal, et j’ai siégé sur plusieurs conseils d’administration.

Suivant l’élection de 2015, pendant laquelle je m’étais présentée comme candidate pour l’équipe de Justin Trudeau ici à Outremont, je tenais continuer à travailler dans le secteur public. C’est ainsi que j’ai accepté le poste de Cheffe de cabinet auprès de la ministre de la Petite Entreprise et du Tourisme. Ce qui m’a permis de jouer un rôle dans l’élaboration de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat du gouvernement libéral.

De toutes mes fonctions, je crois que mon rôle le plus exigeant est celui de maman. Ma fille Ella a 18 mois et elle est la plus adorable des enfants, mais mon avis est peut-être biaisé…

Est c’est à cause de ma famille, des familles de notre communauté, que je suis déterminé à travailler avec Justin Trudeau afin de faire croitre notre économie et de renforcer la classe moyenne ici dans Outremont.

Comment les choses se présent-t-elles dans le comté à quelques semaines de cette élection qui – est-il nécessaire de le rappeler ? – est une partielle

J’ai eu la chance de cogner à 32,000 portes, et d’échanger avec de nombreux citoyens d’Outremont, de Côte-des-Neiges et du Mile-End depuis plusieurs mois déjà. Sur le terrain, la réponse est très positive. Je sens une très forte mobilisation dans l’ensemble des communautés de la circonscription. Il faut continuer à promouvoir la participation dans notre démocratie Canadienne.

Peu de gens le savent, mais vous êtes issue de la diversité canadienne. Cette caractéristique est-elle un avantage ou un inconvénient?

En effet, mes grands-parents ont immigré au Canada et se sont installés à Côte-des-Neiges dans les années 50. Encore aujourd’hui, de nombreux canadiens et canadiennes vivent des parcours similaires aux leurs et cela fait partie de notre histoire commune.

Je suis née dans cette circonscription diverse, qui a fait du vivre ensemble sa devise. Avec ses politiques, le Gouvernement Trudeau a choisi de mettre en avant l’apport des immigrants dans la croissance économique du Canada et dans notre vie socio-culturelle. C’est une vision que je partage également.

Quels idées et objectifs que vous défendez, souhaitez-vous que les électeurs soient le plus attentifs?

Nous sommes dans un monde en perpétuel changement, mais, je crois que nous devons préserver ce qui nous distingue dans ce comté, notre capacité à faire de nos différences notre force, notre capacité à vivre ensemble en célébrant nos identités distinctives.

Augmenter les aides pour les familles de la classe moyenne est aussi un objectif important pour moi. Je crois qu’il faut œuvrer pour développer d’autres mesures comme l’Allocation canadienne pour enfants, mise en place par le Gouvernement Trudeau, qui a tiré plus de 300 000 enfants de la pauvreté.

À Outremont, c’est plus de 17 000 enfants qui ont pu bénéficier directement de cette mesure.

Les petites entreprises constituent une proportion importante de l’économie canadienne. D’ailleurs, ce comté est une pépinière d’entrepreneurs de talents. Je pense que pour renforcer nos communautés, il faut développer de nouvelles mesures notamment pour mieux accompagner les femmes en affaires et pour alléger le fardeau fiscal des petites entreprises.

Je crois également qu’il faut soutenir les initiatives écologiques et de développement durable des entrepreneurs d’ici. Il faut laisser à nos enfants et à nos petits-enfants une planète saine.

Avoir accès à un logement abordable est pour moi un droit fondamental. Le gouvernement a développé une stratégie nationale de financement pour assurer cet accès ; si je suis élue, je m’engage à me battre pour qu’une partie des fonds dédiée a cette stratégie soient dirigée vers Outremont, Cote-des-Neiges et le Mile End.

Comment voyez-vous l’évolution du paysage politique canadien d’ici le 1er octobre prochain?

Justin Trudeau et l’équipe libérale sont dévoué à renforcer et à faire croitre la classe moyenne, à créer des emplois de bonne qualité, et à améliorer la vie des familles ici, dans notre communauté, et à travers le Canada.

Ce vrai changement fonctionne, et, ensemble, il y a beaucoup plus de travail à faire. Les conservateurs d’Andrew Scheer on comme vision de nous ramener aux mêmes échecs que Stephen Harper, et Jagmeet Singh n’a aucun plan pour créer des emplois et renforcer notre classe moyenne.

S’il n’y avait qu’un message à adresser aux électeurs, quel serait-il selon vous?

Nous sommes les acteurs de notre histoire, nous n’en sommes pas les spectateurs. Cette élection est un moment unique pour rappeler notre attachement à un Canada diverse, progressiste et démocratique.

Outremont a besoin d’une leader forte et fiable sur l’équipe de Justin Trudeau, au gouvernement. Une leader qui travaille afin de bâtir un meilleur avenir pour nos familles. Ensemble, nous pouvons, lors de cette partielle, faire progresser Outremont et faire croître notre classe moyenne, renforcer notre économie locale, améliorer notre transport et nos routes, et protéger notre environnement pour nos enfants et nos petits-enfants.

