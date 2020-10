Programme municipal de relance du milieu culturel

Laval offre une aide financière aux organismes professionnels affectés par la COVID-19

Laval, le 2 octobre 2020 — La Ville de Laval dévoile un programme de relance destiné aux organismes culturels professionnels, qui sont durement affectés par la conjoncture actuelle, notamment par la fermeture des salles de spectacles au moins jusqu’au 28 octobre prochain. L’aide financière accordée permettra de soutenir le milieu et ainsi, de maintenir et de favoriser l’accès à la culture sur l’ensemble du territoire

« Le milieu des arts et de la culture est heurté de plein fouet par la pandémie. Par le biais de mon implication auprès de Culture Laval, je suis aux premières loges pour constater la résilience hors de l’ordinaire dont font preuve les organismes lavallois en adaptant leurs pratiques et activités. La Ville est donc très fière de les appuyer dans leurs efforts de relance. Ils sont une composante essentielle de notre santé sociale et économique », soutient Aline Dib, conseillère municipale de St-Martin et responsable du dossier des arts et de la culture.

Quatre mesures

Le programme de relance est destiné aux organismes culturels professionnels reconnus par la Ville de Laval (ou en voie d’obtenir cette reconnaissance), en complémentarité avec les initiatives des autres paliers de gouvernement. Quatre mesures sont disponibles :

Soutien à la consolidation

Bonification du soutien au fonctionnement

Accès aux équipements et à la main-d’œuvre spécialisés

Accès aux lieux de création

« Culture-COVID »

Le programme de relance du milieu culturel lavallois s’appuie sur les travaux menés par la cellule de crise « Culture-COVID » mise sur pied par la Ville de Laval et Culture Laval en mars dernier. En s’appuyant sur une importante consultation du milieu (sondages, tables de discussion, etc.), la cellule a identifié un ensemble d’actions permettant de minimiser les impacts de la crise et de favoriser la relance des organismes culturels professionnels lavallois. La création d’un programme de soutien municipal fait partie de ces actions et prend en compte les besoins exprimés par le milieu.

Plan de développement culturel de la région de Laval

Le programme respecte également les principes du Plan de développement culturel de la région de Laval (PDCRL) adopté en juin 2019. Rappelons que celui-ci a été conçu par et pour la communauté et reflète une volonté claire de faire de la culture un véritable pilier du développement durable, avec des effets structurants sur l’ensemble du territoire lavallois.

Les six cosignataires du PDCRL sont : la Ville de Laval, Culture Laval, la Chambre de commerce et d’industrie de Laval, le Centre de services scolaire de Laval, le Regroupement d’organismes culturels et d’artistes lavallois (ROCAL) et Tourisme Laval.

Plan de relance du milieu culturel lavallois : https://www.laval.ca/Pages/Fr/Culture/soutien-organismes-en-arts-et-culture.aspx

PDCRL : repensonslaval.laval.ca/vieculturelle.