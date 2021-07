Yalla Xash annonce une levée de fonds de 6 millions de dirhams auprès de Maroc Numeric Fund II

Yalla Xash annonce aujourd’hui une levée de 6 millions de dirhams auprès de Maroc Numeric Fund II.

Yalla Xash est une fintech de service de transfert d’argent entre l’Amérique du Nord et l’Afrique.

Yalla Xash travaille dans un esprit itératif et agile pour livrer la valeur ajoutée demandée par les immigrants d’Amérique du Nord, qui soutiennent leurs pays d’origine à travers les transferts d’argent.

La solution technologique et logistique vise à la fois à faciliter les opérations de transfert, à en accroître la rapidité, garantir la confidentialité, assurer la sécurité et à en réduire les coûts. Côté client envoyeur, tout se base sur une application mobile multi-support, disponible sur l’AppStore d’Apple et Google PlayStore avec l’évitement d’une chaîne à plusieurs couches d’intermédiaires pour réaliser les transferts.

La solution de Yalla Xash est centrée sur les deux principaux acteurs envoyeur et récipiendaires aux deux bouts de la chaîne de transfert. L’offre de YallaXash se décline autour de 3 services: App to Cash, App to Prepaid Card et App to Bank account.

Yalla Xash opère actuellement sur le corridor Amérique du Nord – Maroc, et compte développer d’autres corridors dans les mois à venir. Elle compte notamment, dans un esprit d innovation accroître son offre de services en direction de ses clients aussi bien à l étranger qu’au Maroc. Faire du transfert d’argent une expérience unique et complètement renouvelée est le credo de YallaXash.

Il s’agit du 4ème investissement du fonds Maroc Numeric Fund II et du 21ème investissement de son équipe de gestion, en tenant compte des investissements réalisés par le fonds Maroc Numeric Fund I, qui est aujourd’hui en phase de désinvestissement.

Mme Dounia Boumehdi, Directrice Générale de MITC Capital, société de gestion de Maroc Numeric Fund II, déclare : « Nous avons été séduits par la qualité de service de Yalla Xash, sa proximité avec ses clients, ainsi que par les perspectives offertes par cette fintech qui a pu en très peu de temps, assoir une notoriété dans un marché global d’envoi de fonds des migrants estimé à plus de 700 milliards USD par an. De plus, cette solution a un impact sociétal et citoyen de taille vu qu’elle permet à cette population de résidents à l’étranger de garder une connexion avec leurs proches et les accompagner dans leurs projets de vie ».

Maroc Numeric Fund est depuis 2010, le fonds d’investissement de référence dans les startups technologiques. L’expertise cumulée par son équipe de gestion a permis l’émergence de plusieurs success stories marocaines. Plus qu’un simple levier financier, Maroc Numeric Fund est un véritable accélérateur pour les start-ups à fort potentiel. Il intervient en tant qu’actionnaire actif en apportant aux entreprises de son portefeuille, en plus de l’investissement, conseils et suivi à ses dirigeants, tout en siégeant à leurs organes sociaux.

Ont participé à cette opération :

Conseil juridique : Hilmi Law Firm

Hilmi Law Firm Expert Comptable : Expact Partners, représentée par M. Rochdi Chmali

À propos de Yalla Xash

Yalla Xash est une fintech qui opère sur le marché des transferts de fonds vers les pays d’origine des migrants. Depuis sa création en 2018 par Mustapha Alouadi et Emir Lallouche, la startup s’est donnée pour mission de faciliter le transfert de fonds, tout en réduisant son coût.

Contact Yalla Xash :

Site web : https://www.yallaxash.com/

À propos de Maroc Numeric Fund II

Maroc Numeric Fund II (MNF II) est un fonds institutionnel dédié au financement des startups technologiques marocaines à fort potentiel de croissance. Il a été créé dans le cadre du programme Innov Invest lancé par la Caisse Centrale de Garantie, et compte parmi ses actionnaires la CCG, Attijariwafa Bank, Chaabi Capital Investissement, BMCE Bank of Africa et MITC, la société gestionnaire du Technopark.

MNF II succède au fonds MNF lancé en 2010 et arrivé à la fin de sa période d’investissement en 2016, et qui avait réalisé un total de 17 investissements dans des startups technologiques marocaines dans différents domaines.

Maroc Numeric Fund II est une société anonyme de droit marocain, dont le siège social est au Technopark Casablanca.

Contact Maroc Numeric Fund II :

Email : contact@mitccapital.ma

Tél. : 05 22 50 30 33Site web : https://www.mnf.ma