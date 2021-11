Ouverture du consulat générale du Maroc à Toronto

Ottawa, le 1er/11/2021 : Communiqué de presse

L‘Ambassade du Royaume du Maroc au Canada a l’honneur de porter à la connaissance de l’ensemble des Marocains résidants au Canada que le Consulat Général du Royaume du Maroc à Toronto ouvrira ses portes au public à compter du mercredi 3 novembre 2021, à 9h du matin.

Annoncée au mois de janvier 2020 par Monsieur le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidants à l’étranger, l’ouverture de ce nouveau consulat général s’inscrit en droite ligne des Très Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi que Dieu L’assiste, visant entre autres, à fournir des services administratifs de qualité et de proximité aux ressortissants marocains vivant à l’étranger, à les accompagner, à satisfaire leurs attentes et leurs aspirations tout en renforçant leurs liens avec la mère patrie.

Outre la Province de l’Ontario, le Consulat Général du Royaume du Maroc à Toronto couvrira les circonscriptions territoriales relevant des Provinces canadiennes de l’ouest, à savoir, le Manitoba, la colombie Britannique et les territoires du Nord-Ouest, du Nunavut et du Yukon.

En addition au Québec, il revient désormais au Consulat Général du Royaume du Maroc à Montréal de desservir, les provinces de l‘Atlantique canadien, à savoir, la Nouvelle Ecosse, l‘ile du prince Édouard, le Nouveau Brunswick ainsi que Terre Neuve et Labrador.

L’Ambassade du Royaume du Maroc au Canada souhaite attirer l’attention des membres de la communauté marocaine que, durant la phase transitoire de passation et d’ajustement consulaire entre les deux Consulats Généraux de Montréal et de Toronto, les prestations consulaires se rapportant à la carte nationale d‘identité électronique (CNIE) et aux services adoulaires continueront d’être assurées à titre provisoire et jusqu’à nouvel ordre, par le Consulat Général du Royaume à Montréal. La compréhension, l’indulgence et la patience de tous nos compatriotes sont grandement sollicitées.

Adresse du Consulat Général du Royaume du Maroc à Toronto :

5001, Yonge Street, Suite 1515, North York, M2N 6P6, Toronto, ONTARIO Tel: +1 (647) 612 4632 (numéro provisoire) E–mail: cgtoronto@maec.gov.ma Twitter: @MoroccoToronto FB: Consulat Général du Royaume du Maroc à Toronto

Heures d‘ouverture : Du lundi au vendredi, de 9h à 15h (à l’exception des jours fériés).

Modalités de fonctionnement : en raison de sa situation dans une tour a bureaux, et des restrictions sanitaires actuelles en vigueur limitant le nombre de personnes dans les espaces intérieurs, toute personne souhaitant bénéficier d’une prestation consulaire devra préalablement s’enregistrer par email auprès de ses services et en obtenir confirmation