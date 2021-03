Un 37e Festival international de cinéma Vues d’Afrique léonin Propulsé par TV5 Sandales blanche de Christian Faure, en ouverture et première nord-américaine

Montréal, le 23 mars 2021. C’est aujourd’hui en présence de Maud-Salomé Ekila, marraine et Alun Be parrain du festival qu’a été dévoilée la programmation du 37e Festival international de cinéma Vues d’Afrique lors d’une conférence de presse virtuelle qui a réuni plus de 50 personnes en direct. C’est le film franco-algérien Sandales blanches de Christian Faure qui inaugurera cette édition qui promet des surprises et des découvertes innombrables. Cette année, comme l’an dernier où ce fut le premier événement cinématographique à se transporter sur une plateforme de visionnements gratuits en ligne, le festival sera accessible sur le site web et les applications pour mobiles et télévisions connectées de TV5. Une centaine de films seront à nouveaux accessibles gratuitement pour une période de 48 h (à compter de minuit) pour le Canada et, lors de la dernière fin de semaine, le public international pourra profiter des projections. Bien d’autres titres seront accessibles sur le site du festival et sur celui du Cinéma Moderne.

Cette année, 51 pays, (33 africains dont, pour la première fois la Namibie et la Guinée équatoriale) sont représentés à travers des productions ou coproductions avec un nombre total de 159 films : 146 en compétition (dont 21 longs métrages et 59 courts métrages de fiction, 56 documentaires, 10 films d’animation) et 13 hors compétition. Parmi ces œuvres on peut signaler 5 longs métrages Grand-mère dix-neuf et les secrets soviétiques du Mozambicain João Ribeiro, Paysages d’automne du réalisateur algérien Merzak Allouache, Terre des braves de Tim Huebschle, premier film namibien présenté à Vues d’Afrique, Le chemin du paradis, une coproduction Maroc / Pays-Bas de Wahid Sanouji et Les oubliées des Grands Lacs du Burundais Joseph Bitamba ainsi que 5 courts métrages Da Yie du Ghanéen Anthony Nti, La pomme de la discorde du Burkinabé Fayçal Léonce Soura, Mutation de Reda Lahmouid, Souvenir, souvenir film d’animation de Bastien Dubois et Trois feuilles, une animation d’Haïti d’Éléonore Coyette.

Toujours fort attendue, la section Regards d’ici proposera 20 films, coproduits avec le Canada parmi lesquels 12 documentaires dont un d’animation.

Hormis ces titres, 10 séries pour le web ou la télévision viennent s’ajouter à cette programmation riche et diversifiée. Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC) est heureux de s’associer à cette édition et remettra pour la première fois, le prix à la meilleure télésérie. Le RGSC a à cœur la culture et sa promotion en souhaitant comme Vues d’Afrique, rassembler les communautés par sa diffusion.

« Agir pour l’égalité » – Une autre nouveauté cette année : le Centre d’étude et de coopération internationale – CECI remettra un prix Égalité Homme / Femme parmi l’ensemble de la programmation du festival.

Le mercredi 14 avril, une soirée sera consacrée à l’Organisation internationale de la Francophonie avec la présentation du film malgache Étoile du matin de Nantenaina Lova qui a bénéficié de son Fonds d’aide au cinéma. Le vendredi 16 avril sera organisée une « Journée Maroc » avec le concours et le soutien du Centre culturel marocain de Montréal. Des webinaires seront organisés tout au long du festival et permettront une interaction entre le public et des cinéastes dont les films sont programmés. Les horaires seront précisés ultérieurement.

Vues d’Afrique bonifie son expérience avec notamment la chaîne de télévision disponible sur le site ou la page Facebook du festival. Diffusée en ligne, la TV Vues d’Afrique offrira donc des rendez-vous numériques diversifiés, Tourné au Studio SRV, à St Hubert, avec notamment le JT d’Éric, une émission quotidienne animée par Éric M’Boua, déjà à l’initiative de la cérémonie de clôture virtuelle de 2020. Le JT d’Éric transportera Vues d’Afrique et son public dans l’univers coloré et parfois déjanté de Éric M’Boua, durant les 9 jours du festival. Formé à l’INIS et animateur des principaux événements culturels africains d’envergure à

Montréal (Vues d’Afrique, Côte d’Ivoire), a su concrétiser son talent en devenant l’un des animateurs radio et TV les plus en vue en Afrique francophone.

À travers cette expérience enrichie Vues d’Afrique incarne plus que jamais la dynamique de transformation numérique des événement culturels au Québec. Le tout, en mettant à contribution son rôle de révélateur de talents, afin de partager la richesse de la production cinématographie des pays d’Afrique et créoles.

En plus du Festival international de cinéma Vues d’Afrique, il y a plusieurs d’autres activités à découvrir comme des conférences, Accords Mets et films, les Ciné-spectales au Clair de Lune, Résilience pour nos aînés ainsi que des programmes jeunesse comme les Matinées Ciné-Jeunesse, 100H Chrono, Regards Croisés, Goût et couleurs et les Semaines de l’audiovisuel.

Le 37e Festival international de cinéma Vues d’Afrique tient à remercier chaleureusement tous ses partenaires sans lesquels la tenue de cet événement serait impossible. Les institutions : Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada, Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, Conseil des arts de Montréal, Patrimoine Canada, Ville de Montréal, Tourisme Québec, Ministère des Relations internationales et de la Francophonie, Centre Culturel Marocain de Montréal, Ministère de la Culture et des Communications, SODEC, Centre d’études et de Coopération Internationale, Organisation internationale de la Francophonie, Institut de la Francophonie pour le développement durable, Centre International de Documentation et d’Information Haïtienne, Caribéenne et Afro-canadienne CIDIHCA, Commission Canadienne pour l’UNESCO, LOJIQ, L’Office national du film du Canada et Cinémathèque québécoise.

Également les partenaires privés : TV5 Québec Canada, Studio SRV, Maison M3, ESAV, Spectre Sonore, Cinémagi Productions, Alun Be, Prodzitiv, Voûte Nubienne, Printemps numérique, Cinéma public, Le Montréal Africain, L’Initiative, Arts et matière, Flashgraphic, AK MEDIAS, Qui fait quoi, Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada, Réseau Environnement, CSSDM, Collège Reine Marie, Collège O’ Sullivan, Institut Trébas, SETI, Amina Magazine, Conseil Canadien pour l’Afrique, Atlas média, Maghreb Observateur, T. HADRI Production, M FM TV, Troc Radio, Groove Station Canada et Totalito Music.

À propos de Vues d’Afrique :

Vues d’Afrique est un organisme à but non lucratif fondé en 1984 et ses activités s’exercent essentiellement dans le domaine du cinéma, des arts de la scène, des arts visuels et de la littérature. S’affirmant comme l’organisme de référence pour l’information et la diffusion de productions culturelles sur l’Afrique, les pays créoles et leurs diasporas, en particulier les productions audiovisuelles sur toutes les plateformes actuelles et émergentes, au sein d’un réseau local et international.

https://www.tv5unis.ca/collections/vues-dafrique

www.vuesdafrique.org