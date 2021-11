Le programme BonDébut de la Banque ScotiaMD aide les nouveaux arrivants à repartir à neuf au Canada.

Le programme BonDébut de la Banque Scotia, avec ses 1 300 $* en économies et primes potentielles la première année, sera une aide précieuse pour les nouveaux arrivants attendus cet automne.

TORONTO, 15 novembre 2021 – Avec la levée des restrictions sur les déplacements, l’immigration reprend de plus belle au Canada; la Banque Scotia déroule le tapis rouge pour accueillir ces nouveaux arrivants qui patientent depuis des mois en leur proposant de nombreux avantages dans le cadre du programme BonDébut, conçu spécialement pour eux.

En effet, jusqu’au 16 décembre 2021, les clients qui adhèrent au programme BonDébut de la Banque Scotia peuvent toucher jusqu’à 1 300 $* en économies et en primes la première année, y compris l’annulation des frais de compte mensuels, des frais annuels sur certaines cartes de crédit et des frais de virements de fonds internationaux. Il en résultera des économies et des primes considérables pour les nouveaux arrivants, qui pourront en outre se monter un bon dossier de crédit dans leur pays d’adoption. Le programme BonDébut, c’est une façon d’aider nos nouveaux concitoyens à s’installer, à commencer une vie nouvelle et à envisager les défis qu’ils ont à relever avec espoir et optimisme.

Grâce au programme BonDébut, vous pouvez obtenir une carte de crédit avec une limite pouvant atteindre 15 000 $ même sans dossier de crédit. Commencez à établir votre dossier de crédit dès aujourd’hui au moyen d’une carte qui vous offre aussi des remises ou des récompenses voyages.

« Se faire une nouvelle vie au Canada, c’est une expérience qui peut être à la fois exaltante et intimidante, souligne Munsif Sheraly, premier directeur des Services multiculturels à la Banque Scotia. C’est pourquoi nous avons imaginé des produits et des programmes conçus spécialement pour aider les nouveaux arrivants à partir du bon pied. Les conseillers exceptionnels de la Banque Scotia connaissent bien leurs besoins particuliers et sont prêts à les aider à atteindre leurs objectifs financiers actuels et futurs. »

Les nouveaux arrivants peuvent récolter jusqu’à 1 300 $ en primes et en économies la première année, en obtenant divers produits et solutions. Par exemple* :

Annulation des frais de compte mensuels la première année et un nombre illimité d’opérations de débit et de Virement Interac † ;

; Virements de fonds internationaux sans frais;

Compartiment de coffre-fort gratuit pendant un an;

Points Scène+ MC sur les achats courants;

sur les achats courants; Carte de crédit sans exigence d’antécédent de crédit et annulation des frais de la première année pour certaines cartes;

10 opérations gratuites moyennant un investissement minimum de 1 000 $ dans un compte Scotia iTRADEMD.

Pour commencer, consultez la page https://startright.scotiabank.com/fr/newcomer-offer, un portail unique pour vous aider à planifier et à préparer votre arrivée au Canada.

* Des conditions s’appliquent. Pour connaître toutes les conditions, consulter la page https://startright.scotiabank.com/fr/newcomer-offer.

