Rapports sur la discrimination raciale envers des cols bleus

DÉCLARATION OFFICIELLE DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DE L’ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD

Montréal, le 12 mai 2021 – À la suite de dénonciations de discrimination en ce qui a trait, notamment, aux procédures d’accès aux postes de chauffeurs pour les employés cols bleus, l’Arrondissement de Montréal-Nord avait souhaité, en janvier 2020, qu’un examen externe objectif soit fait de ses pratiques de gestion avec ses employé.e.s cols bleus.

L’Arrondissement avait ainsi demandé au Contrôleur général de la Ville de Montréal et au Syndicat des Cols bleus regroupés de Montréal, section locale 301 de travailler conjointement à cet examen. Le Contrôleur a reçu il y a quelques jours le rapport de l’examen mené par Mme Tania Saba, Ph. D, CRHA, la chercheuse qu’il avait mandatée. Il a reçu le rapport de M. Angelo Soares au cours de la dernière heure.

Voici la déclaration officielle de la Ville de Montréal et de l’Arrondissement de Montréal-Nord quant au contenu du rapport de Mme Saba :

« La Ville de Montréal a bien reçu ce rapport qui met en lumière la présence de discrimination systémique dans des pratiques de gestion de l’Arrondissement de Montréal-Nord concernant les cols bleus.

L’Arrondissement n’avait pas attendu les conclusions de ce rapport avant d’agir à ce sujet. Il a travaillé, et il continue de travailler avec ses employé.e.s pour mettre en place des procédures qui garantissent qu’ils soient toutes et tous traité.e.s de façon équitable.

Au cours de la dernière année, il a par exemple :

procédé, avec une firme d’experts, à l’examen de ses pratiques de dotation (l’élément déclencheur des dénonciations des cols bleus);

apporté des changements importants dans certains des processus de dotation;

mis en œuvre un chantier d’amélioration continue sur les mouvements de personnel (dotation, formation, affectations, affichage et admissibilité), en collaboration avec le Syndicat;

créé un nouveau forum d’échanges sur le climat de travail avec ses employés cols bleus et leurs gestionnaires;

formé nos gestionnaires en développement de compétences interculturelles;

formé et accompagné ses gestionnaires sur leurs responsabilités légales en matière de gestion d’équipes diversifiées.

Le rapport d’examen signé par la professeure Saba stipule d’ailleurs que :

« Nous avons constaté que des efforts et des initiatives ont été mis en place pour corriger certaines carences au niveau de la gestion, depuis 2016. Des efforts qui ont été renforcés depuis l’affaire Facebook.

(…)

Un dialogue plus ouvert est encouragé. La révision des critères pour les octrois des qualifications de chauffeurs de camionnettes avec fardier pour certaines affectations est envisagée. De plus, des travaux sont en cours pour examiner les processus de mobilité dans l’arrondissement. Ils auront une incidence directe sur l’amélioration des représentations des employés membres des groupes sous-représentés si les systèmes de mobilité sont diagnostiqués et déployés de manière à identifier les biais systématiques et les corriger. »

La Ville, l’Arrondissement et le Syndicat ont convenu d’adopter une approche collaborative en vue de prendre les actions requises pour éliminer toute forme de discrimination systémique dans les pratiques de l’Arrondissement et de restaurer un climat de travail respectueux et sain. Pour les accompagner dans cette démarche, les parties vont s’adjoindre l’expertise du Bureau de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques.

Pour garantir le succès du processus en cours, la Ville et l’Arrondissement n’émettront aucun autre commentaire à ce sujet. »