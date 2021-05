NOUVELLE PLATEFORME POUR ACCÉLÉRER LE TRAITEMENT DOSSIERS D’IMMIGRATION

Le gouvernement fédéral du Canada a annoncé qu’il va investir plus de 400M$ dans une nouvelle plateforme numérique pour accélérer le traitement des demandes d’immigration.

Au cours des dernières années, le nombre de demandes pour immigrer au Canada n’a cessé d’augmenter, et les méthodes actuelles n’ont pas permis de suivre cette croissance. De plus, l’arrivée de la pandémie a obligé les agents à faire du télétravail alors qu’une partie importante des dossiers était sous forme papier.

« Cette nouvelle plateforme garantira que notre système d’immigration peut traiter efficacement le nombre croissant de demandes. Cela réduira l’utilisation des demandes par papier. Ce sera plus simple et plus facile pour les candidats » a déclaré Alexander Cohen, attaché de presse du Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté.

« Cette technologie analyse les données et reconnaît les modèles dans les applications pour aider à identifier les cas courants et complexes, dit-il. L’objectif est d’aider les agents à identifier les demandes qui sont courantes et simples pour un traitement approfondi, mais plus rapide, et à trier les dossiers qui sont plus complexes pour un examen plus approfondi ».

Toutes les décisions sont prises par un agent des visas dans tous les cas et que les outils d’intelligence artificielle du ministère ne sont pas utilisés pour rendre des décisions, assure M. Cohen.

Source : La Presse