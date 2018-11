C’est aujourd’hui qu’a eu lieu le coup d’envoi de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles (SQRI) par le ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, M. Simon Jolin-Barrette, au Café du Monument-National. L’événement a été l’occasion de dévoiler les lauréats 2018 des prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack.

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles, qui se tient du 5 au 11 novembre sous le thème Entrez dans la danse, vise à mettre en valeur la contribution des Québécoises et des Québécois de toutes origines au développement du Québec, à encourager le dialogue et à susciter le rapprochement interculturel.

Mme Louise Sicuro, présidente-directrice générale de Culture pour tous, et

M. Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec, se sont joints au ministre Jolin-Barrette afin de remettre les prix Charles-Biddle et Maurice-Pollack 2018. Des capsules ont été produites pour présenter les finalistes et les lauréats de chacun des prix. Le déroulement de l’événement comprenait également des intermèdes impliquant un groupe de danse du Studio 88 Swing.

Le prix Charles-Biddle, remis à une personne issue de la diversité qui s’est démarquée par son apport au développement culturel et artistique du Québec, comportait cette année deux volets pour souligner l’engagement local ou un rayonnement sur le plan national ou international. Le prix Maurice-Pollack vise quant à lui à souligner les actions exceptionnelles d’une entreprise qui se démarque dans son engagement à favoriser la diversité ethnoculturelle.

Citations

« La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est un véhicule dynamique et rassembleur qui invite les Québécoises et Québécois de toutes origines à entrer dans la danse, à se découvrir, à se rencontrer, à entamer un dialogue et à créer des liens de solidarité et de confiance. Grâce à ces rencontres, nous sommes en mesure de constater qu’au-delà de notre diversité, nous avons la même appartenance au Québec. »

M. Simon Jolin-Barrette, ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion

« Culture pour tous est très fier d’être associé à la remise du prix Charles-Biddle. Le nombre et la qualité des dossiers soumis témoignent de la notoriété grandissante et de l’importance de cette récompense. Je félicite chaleureusement les lauréats, Patsy Van Roost et Roger Sinha, les quatre autres finalistes ainsi que le récipiendaire du Coup de cœur du jury. »

Mme Louise Sicuro, C.M., présidente-directrice générale de Culture pour tous

« La diversité culturelle est une des grandes richesses du Québec et c’est pourquoi la FCCQ est heureuse de s’associer au Prix Maurice-Pollack qui met en valeur les entreprises favorisant la pleine participation des personnes issues de la diversité à la société québécoise et qui contribuent à faire du Québec une société plus inclusive, qui reconnaît et valorise un apport unique. »

M. Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des chambres de commerce du Québec

Faits saillants

Plusieurs organismes communautaires, municipalités, institutions québécoises et autres organisations célèbrent chaque année la Semaine québécoise des rencontres interculturelles en organisant, entre autres, des journées portes ouvertes, des expositions, des activités artistiques et des soupers communautaires.

Avec plus de 180 activités distribuées dans les 17 régions du Québec, les efforts du MIDI pour être présent partout au Québec portent fruit pour cette 16 e édition de la SQRI.

Roger Sinha est le lauréat du volet national ou international du prix Charles-Biddle 2018. Natif de Londres, ce chorégraphe a fondé à Montréal sa compagnie de danse contemporaine en 1991 où les nouvelles technologies occupent une place très importante dans plusieurs de ses œuvres. Spécialiste reconnu, il est régulièrement invité à enseigner dans les institutions professionnelles et participe à divers événements à travers le monde. En 2016, le Conseil des arts de Montréal lui avait décerné le Prix de la diversité culturelle en danse, présenté dans le cadre des Prix de la danse de Montréal.

Une mention « Coup de cœur du jury » a été remise au peintre, sculpteur et ethnographe d'origine française André Michel afin de souligner son parcours exceptionnel. La mise sur pied de huit institutions muséales, dont deux musées autochtones, lui a valu l'admiration unanime des jurés, tout comme sa contribution remarquable au paysage culturel de Sept-Îles et de Mont-Saint-Hilaire.

Revenu Québec est devenu le lauréat du prix Maurice-Pollack 2018. Il y a deux ans, cette organisation a amorcé un virage important pour faire de la diversité une richesse à valoriser qui s’est traduit par un taux de représentation de 24,36 %, supérieur à la moyenne de la fonction publique québécoise. Une formation est offerte pour mieux comprendre l’influence des valeurs et des perceptions sur les comportements et la communication interculturelle, de manière à mieux intervenir auprès d’une équipe de travail diversifiée. Une trousse est en préparation à l’intention des gestionnaires pour faciliter l’accueil des nouveaux arrivants au sein des équipes en mettant en place un système de parrainage. Revenu Québec a également mis sur pied un comité consultatif sur la diversité composé de 15 employés de diverses origines dans le but d’alimenter les réflexions sur la valorisation de la diversité et d’initier des activités inclusives.

Source: http://www.midi.gouv.qc.ca