Défilé de l’Espoir : Une 13e édition empreinte d’émotion et de résilience

Montréal, samedi 4 octobre 2025 – Dans le cadre d’Octobre Rose, le Défilé de l’Espoir a célébré sa 13e édition avec une soirée chargée d’émotions et de moments profondément touchants. Cet événement annuel, porté depuis ses débuts par sa fondatrice Mme Naoual Naji, elle-même survivante du cancer, continue de redonner espoir aux personnes touchées par la maladie et à leurs proches.

Une présidence d’honneur engagée

La présidence de cette édition a été confiée au Dr Monsef Derraji, député de Nelligan, qui a prononcé un discours empreint d’admiration et d’encouragement. Ses mots chaleureux ont salué le travail remarquable du comité organisateur ainsi que le courage exemplaire des femmes atteintes de cancer présentes.

Un défilé de grâce et de courage

L’émotion était palpable lorsque ces femmes courageuses ont défilé avec grâce et dignité, vêtues de somptueuses tenues marocaines. Telles des princesses dans toute leur splendeur, elles ont incarné la beauté et la force intérieure. Certaines marchaient pour elles-mêmes, d’autres en soutien à un membre de leur famille, d’autres encore en mémoire d’un être cher disparu. Chaque passage sur scène représentait un témoignage vivant de la Résilience « Rose » : cette force intérieure qui s’appuie à la fois sur nos ressources personnelles, l’amour de nos proches et le soutien collectif.

Des hommages bouleversants

La soirée a été ponctuée de moments d’une intensité rare. Un hommage particulièrement touchant a été rendu au Professeur Bouazza Lajahar, véritable pilier de la communauté marocaine du Canada. Malgré un état de santé très fragile, le Professeur Lajahar a tenu à être présent en compagnie de sa femmet, démontrant par sa présence même son soutien indéfectible et son propre combat contre la maladie.

Autre moment fort, Rachid Najahi, visiblement bouleversé, a eu l’honneur de remettre un trophée de reconnaissance à la maman de feu El Mahdi Ziani, disparu il y a cinq ans après un long combat contre le cancer. « J’assiste à ce défilé depuis sa première édition et cette édition reste très spéciale pour moi« , a-t-il confié, la voix empreinte d’émotion. « El Mahdi était plus qu’un ami, il était un frère, un collaborateur, un voisin, un compagnon et beaucoup plus. Je fais partie de ceux qui sont touchés indirectement par cette maudite maladie à travers mon frère, Feu Hassan Najahi qui a perdu son combat, ainsi qu’à travers ma belle-sœur Houria, ma nièce Dounia et frérot Abdelghani Dades qui continuent de combattre courageusement.«

L’espoir continue de fleurir

Grâce à toutes les personnes présentes et à celles qui ont contribué à l’organisation, un espace profondément humain a été créé, où l’espoir, la solidarité et l’amour ont pris toute leur place. Une soirée inoubliable qui restera gravée dans les cœurs, témoignant que même face aux épines de la vie, la rose de l’espoir continue de fleurir.

Atlas Media – Rachid Najahi