Rencontre exceptionnelle au Consulat général du Royaume du Maroc à New York

Une nouvelle ère de proximité et de service pour la communauté marocaine aux États-Unis.

M Ait Bihi, consul général du Royaume du Maroc à New York

Ce samedi 27 septembre 2025, le Consulat général du Royaume du Maroc à New York a été le théâtre d’une rencontre mémorable organisée par Son Excellence M. Ait Bihi Mohamed, Consul général, avec les membres de la communauté marocaine résidant aux États-Unis.

Un rassemblement exceptionnel

Cette rencontre a connu une participation remarquable de citoyens américains d’origine marocaine venus de diverses villes et États américains, témoignant de l’importance de cet événement pour la diaspora marocaine. L’ensemble du personnel du Consulat général était également présent, soulignant l’engagement institutionnel envers la communauté.

L’engagement du Consul général

Dans son allocution, M. Ait Bihi a réaffirmé avec force sa mission et celle de toute son équipe : servir la communauté avec proximité et accessibilité. Il a souligné que cette approche s’inscrit dans la droite ligne de la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste, ainsi que des orientations du Gouvernement marocain et du Ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Sa vision se résume parfaitement dans son slogan : « معا من اجل قنصلية مواطنة » (Ensemble pour un consulat citoyen), qui reflète son engagement envers une diplomatie de proximité et de service.

« Les portes sont ouvertes à tous, et notre objectif est d’atteindre des résultats qui satisfont l’ensemble de la communauté », a déclaré le Consul général.

Un homme de terrain reconnu

M. Mohamed Ait Bihi n’est pas un novice dans les relations avec la diaspora nord-américaine. Son parcours exceptionnel comprend : Consul général adjoint à Montréal

Conseiller à l’Ambassade du Royaume du Maroc à Ottawa

Consul général adjoint à New York

Cette riche expérience fait de lui un diplomate chevronné, parfaitement familiarisé avec les réalités et les besoins des communautés marocaines en Amérique du Nord.

Témoignages unanimes

Les participants présents ont été unanimes dans leurs témoignages sur le professionnalisme et la disponibilité de M. Ait Bihi. Beaucoup l’ont décrit comme un ami avant d’être un représentant officiel, soulignant sa dimension humaine et sa proximité naturelle avec les membres de la communauté.

Une couverture médiatique exceptionnelle

L’événement a bénéficié d’une couverture médiatique remarquable avec la présence de :

Radio Com représentée par M. Hassan Abou Akil

Le journaliste chevronné Said Sadek

La Télévision marocaine américaine avec son directeur M. Samir Belhassain

La Chaîne Sahara marocaine représentée par son directeur général M Mohammed Alami

L’équipe de la Société nationale de télévision et de radiodiffusion marocaine (#SNRT )

L’Agence Maghreb Arabe Presse (#MAP)

Le Groupe Atlas Media, représenté par son directeur général M Najahi Rachid

Le journal Hespress

Cette couverture médiatique diversifiée témoigne de l’importance accordée à cette rencontre et de son impact sur la communauté.

Vers un nouveau chapitre

Cette rencontre marque l’ouverture d’un nouveau chapitre de coopération et de travail pour le bien de la communauté marocaine aux États-Unis. Elle annonce une ère de service renforcé, de proximité accrue et d’engagement constant envers les besoins et aspirations de nos concitoyens résidant en terre américaine.

Cette rencontre illustre parfaitement la philosophie du service public marocain : être au service des citoyens, où qu’ils soient, avec professionnalisme, humanité et dévouement.

Najahi Rachid – Atlas Media