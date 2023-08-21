Aline Dib : Le visage humain de la politique lavalloise. Une élue au cœur de sa communauté.

Élue depuis 2013, Madame Aline Dib incarne l’engagement citoyen authentique. Attachée aux valeurs familiales et ancienne directrice de centre préscolaire, elle possède un baccalauréat en éducation de l’UQÀM et une formation en gestion des ressources humaines qui nourrissent sa vision des enjeux familiaux.

Ce qui distingue Mme Dib, c’est sa proximité constante avec les Lavallois. Toujours disponible et à l’écoute, elle cultive des relations humaines basées sur l’ouverture et la motivation. Cette approche lui permet de bien cerner les préoccupations quotidiennes des familles de son district et de ses concitoyens.

Son implication communautaire rayonne dans plusieurs sphères : paroisse Saint-Joseph, Société Saint-Vincent-de-Paul, Club de l’âge d’or, Scouts et communautés culturelles. Cette présence assidue aux événements communautaires témoigne de sa philosophie où l’élu doit être partie intégrante du tissu social qu’il représente.

Au niveau institutionnel, Mme Dib siège au conseil d’administration de la Communauté métropolitaine de Montréal, de la Société de Transport de Laval, et représente Laval à l’Union des municipalités du Québec, apportant une perspective globale aux enjeux locaux.

Femme de conviction passionnée par l’épanouissement des jeunes, Mme Dib aspire à faire de Laval un environnement où la municipalité accompagne ses citoyens à chaque étape de leur vie, conjuguant expertise professionnelle et valeurs familiales au service de sa communauté.

