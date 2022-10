Mohamed Ghaya Kadmiri «Cortez» est décédé

Triste nouvelle!Un des pionniers de la communauté marocaine du Canada (60 ans de vie montréalaise) est décédé ce matin à la suite d`une longue maladie.

Mohamed Ghaya Kadmiri «Cortez»Sa vie, un roman, commence dans une ville mythique – Casablanca – et dans une famille – les Kadmiri – dont certains membres sont partis à la conquête du nouveau monde dès les premières décennies du 18ème siècle.

Lui, il attendra 1963 pour traverser l’Atlantique. Tout juste promu Officier des Douanes au Maroc, connu pour ses talents de footballeur (qui lui vaudront son surnom de «Cortez», en référence à un émule portugais de Just Fontaine et Larbi Benbarek auquel il ressemblait beaucoup), il abandonne la perspective d’une double carrière plus que prometteuse pour s’installer à Montréal.

Il s’intégrera rapidement et tant et si bien que seulement quatre ans plus tard, il sera l’homme providentiel de la délégation officielle marocaine et des responsables du pavillon marocain à Expo 67.

Il est vrai qu’entretemps il avait commencé une carrière – qui sera longue et brillante – de col blanc à la Ville de Montréal et que son entregent lui ouvrait bien des portes… Et tout cela sans jamais renoncer à ses engagements communautaires qui le verront être de tous les coups, sur tous les fronts associatifs (marocains et maghrébins) à partir de 1968 et jusqu’en 1993.

Mohamed Ghaya Kadmiri a été honoré en 2018 par le Groupe Atlas Media lors du 16ème Iftar.

Adieu cher ami!

Najahi Rachid Abdelghani Dades #atlasmedia1