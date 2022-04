Recherche de logement: le 1er juillet se planifie maintenant. Le SARL accompagne les Lavallois en situation critique

Pour éviter des situations d’urgence à la fin de juin, le Service d’aide à la recherche de logement de Laval (SARL) et la Ville de Laval encouragent fortement les locataires détenteurs d’un bail résidentiel se terminant le 30 juin à le renouveler, s’il est toujours temps de le faire ou à signaler leur situation au SARL afin d’obtenir conseils et appui, s’ils craignent de se retrouver sans logis au 1er juillet. Cette date butoir et la période des déménagements qui y est rattachée peuvent sembler encore loin pour certains locataires. Toutefois, plusieurs facteurs confirment que la recherche d’un nouveau logement sera encore difficile cette année au Québec.

« Je tiens à exprimer toute ma solidarité envers les personnes qui se retrouveront dans cette terrible position. Notre administration est consciente que se loger est un besoin essentiel et la principale dépense des ménages. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à organiser un sommet sur l’habitation afin de trouver des solutions pérennes à la crise du logement. À plus court terme, le Service d’aide à la recherche de logement de Laval fait un travail extraordinaire et il vaut absolument la peine de le consulter au besoin. »

— Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers liés à l’habitation

Près de 200 ménages lavallois accompagnés par le SARL en 2021

Crédit photo : OMH de Laval

Le SARL est une initiative de l’Office municipal d’habitation (OMH) de Laval qui vise à contrer les situations problématiques liées au logement en offrant gratuitement aux ménages vulnérables de la région un éventail de services personnalisés. Il est appuyé par la Ville de Laval, qui le finance intégralement et de façon permanente. Le degré d’accompagnement proposé est déterminé selon la situation du ménage et en fonction de critères d’admissibilité, dont le revenu.

Rappelons qu’en 2021, près de 200 ménages lavallois ont été accompagnés par le SARL en prévision du 1er juillet. L’organisme travaille en étroite collaboration avec la Division urgence sociale de la Ville de Laval, qui coordonne des interventions sur le territoire lavallois lors de situations critiques qui sont susceptibles d’affecter la sécurité des personnes.

À propos de l’OMH de Laval

La mission de l’Office municipal d’habitation de Laval est d’offrir des logements sociaux et abordables de qualité, de développer un parc immobilier afin de mieux répondre aux besoins des citoyens et de veiller à en faire des milieux de vie sécuritaires, inclusifs, stimulants et conviviaux afin d’améliorer concrètement la qualité de vie des gens y habitant. Le SARL, programme piloté par l’OMH de Laval, s’est ajouté depuis juin 2020 à son offre de services régulière et permet d’accompagner des personnes habituellement non admissibles au soutien de l’OMH de Laval.

