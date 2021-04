Feux de cuisson : attention aux distractions La Ville fait appel à la vigilance via une campagne de sensibilisation

Laval, le 7 avril 2021 — Parce que plus de 22 % des incendies recensés à Laval sont reliés à des feux de cuisson, le Service de sécurité incendie de la Ville de Laval (SSIL) souhaite sensibiliser les citoyens de tous âges qui cuisinent aux dangers des distractions grâce à une nouvelle campagne. En effet, en 2019, 272 incendies de bâtiment ont été maîtrisés par les pompiers dont 59 étaient dus à une surveillance inadéquate d’un appareil de cuisson.

« Malheureusement les brûlures et l’inhalation de fumée, mais aussi les décès et les importants dommages aux propriétés, sont souvent occasionnés par des distractions. Le Service de sécurité incendie mise donc sur la sensibilisation de tous nos citoyens aux dangers que l’inattention suscite », a mentionné Sandra Desmeules, membre du comité exécutif, conseillère municipale de Concorde—Bois-de-Boulogne et responsable des dossiers de la sécurité publique.

La distraction est sans contredit une cause importante des feux de cuisson (43,7 % des blessures y seraient directement liées), en plus de provoquer des alertes inutiles. Toujours en 2019, à Laval, 520 appels ont été faits en raison d’aliments surchauffés, donc sans qu’il y ait d’incendie.

Des messages qui font réfléchir

Le SSIL a choisi un ton qui attirera l’attention de la population sur l’importance d’adopter des comportements sécuritaires devant la cuisinière. « Ne mélangez pas selfie et spaghetti, manucure et friture, ni télétravail et crevettes à l’ail : les distractions causent les feux de cuisson ! et « En matière de sécurité incendie, le premier responsable, c’est vous! » font partie des accroches qui seront employées dans cette campagne.

Rappelons que personne n’est à l’abri d’un incendie. Pour votre sécurité, celle de vos proches et celle de vos biens, il est important de garder les yeux sur le feu. Voici quelques conseils de base pour cuisiner en toute sécurité :

Demeurer près de la cuisinière;

Éviter les distractions;

Utiliser une minuterie;

Veiller à ce que les enfants restent loin de la cuisinière.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de la Ville de Laval.