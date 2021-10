Stationnement sur rue à Laval : plus de flexibilité et de disponibilité dès cet hiver

Laval, le 1er octobre 2021 — Désormais, du 1er octobre jusqu’à la fin de la période hivernale, il sera possible de se stationner des deux côtés de la rue à Laval lorsqu’il n’y a pas d’opération d’entretien en cours. Cette nouvelle approche permettra ainsi d’augmenter l’offre en matière de stationnement sur rue tout en assurant un déneigement de qualité et un environnement sécuritaire. À l’aide des moyens d’information proposés par la Ville, les Lavallois seront informés des périodes lors desquelles l’alternance doit être appliquée. Le reste du temps, ils pourront bénéficier de plus de places de stationnement sur rue et n’auront plus à changer leur véhicule de côté systématiquement chaque jour, en semaine, du 1er octobre au 30 avril.

Aux endroits visés, soit sur environ 85 % du territoire, de nouveaux panneaux de signalisation liés à l’alternance saisonnière ont été ajoutés aux panneaux existants. Ceux-ci précisent que l’alternance est applicable uniquement lors d’opérations d’entretien, et un numéro de téléphone y est indiqué.

« Je suis très heureux de voir se concrétiser les réflexions et les consultations publiques menées par les équipes de professionnels de la Ville pour répondre aux besoins de stationnement des citoyens. Avec cette nouvelle façon de faire éprouvée par des projets pilotes préalables, les automobilistes lavallois pourront plus facilement se stationner pendant la saison hivernale. »

— Marc Demers, maire de Laval

Différentes façons de savoir si des opérations sont en cours

Pour savoir si des opérations d’entretien sont en cours, plusieurs options sont offertes aux Lavallois, ce qui permet de répondre aux préférences de chacun. Il est important que les citoyens n’interprètent pas la situation d’eux-mêmes en se fiant uniquement à ce qui est visible sur la rue. Tous doivent utiliser au moins un des moyens d’information suivants, afin de contribuer au bon fonctionnement des opérations.

Sur abonnement :

• Notifications de l’application Info-stationnement (anciennement Neige Laval, disponible pour téléchargement sur l’App Store pour iPhone et sur Google Play pour Android)

• SMS ou courriels (abonnement à infostationnement.laval.ca/inscription);

• Appels automatisés par l’entremise du 311.

Pour des usages plus occasionnels :

• Numéro de téléphone sur le panneau;

• Carte interactive sur l’application Info-stationnement (sur iPhone, téléchargement via l’App Store, et sur Android, téléchargement via Google Play);

• Carte interactive à infostationnement.laval.ca

Les citoyens qui, dans le doute ou par choix, continueront d’appliquer l’alternance ne seront pas en faute. Il sera aussi important de surveiller la signalisation temporaire, qui sera notamment mise en place lors des opérations de soir, de nuit ou de fin de semaine pour informer des restrictions en vigueur.

Vers une gestion dynamique à l’année

Au cours des deux derniers hivers, des projets pilotes ont eu lieu dans certains quartiers. Différentes solutions – qui proposaient toutes des restrictions uniquement applicables lors des opérations d’entretien – ont été testées et évaluées sur la base de la satisfaction citoyenne, de la viabilité des opérations ainsi que de la facilité et de l’efficacité de gestion.

Parmi les solutions testées, certaines permettent une gestion dynamique et flexible du stationnement en fonction des opérations d’entretien, peu importe la saison. Il s’agit du type de solution que la Ville de Laval mettra en place progressivement.

Faits saillants