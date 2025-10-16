CINEMANIA 31 : Le Maroc rayonne à Montréal

Pour sa 31ᵉ édition, le festival CINEMANIA célèbre le Royaume du Maroc à travers une programmation exceptionnelle. Du 4 au 16 novembre, Montréal accueille une immersion culturelle riche et variée : films en première, exposition, soirée festive et rencontres professionnelles. Une occasion unique de découvrir un cinéma marocain sensible et audacieux, engagé et poétique, qui navigue entre modernité et tradition.

Un cinéma riche et multifacette

La sélection CINEMANIA révèle un cinéma marocain surprenant, au-delà des stéréotypes. Entre récits intimes et regards critiques sur les réalités sociales contemporaines, la programmation dévoile premières, films primés et grands classiques. Du plus irrévérencieux au plus drôle, ces œuvres offrent une fenêtre authentique sur la culture marocaine, son héritage et son ouverture cosmopolite.

Parmi les films en première, découvrez une sélection non-exhaustive de productions qui témoignent de l’attractivité du territoire marocain en tant que destination de création internationale. Tournés ou coproduits avec le Maroc, ces films révèlent un territoire ouvert sur le monde et acteur majeur des collaborations cinématographiques.

Une journée dédiée aux coproductions Maroc-Québec

CINEMANIA consacre une journée professionnelle entière au cinéma marocain et à ses liens privilégiés avec le Québec. Réunissant invités marocains, institutions, producteurs québécois et cinéphiles passionnés, cette journée offre une plateforme d’échange unique.

Au programme : une table ronde passionnante sur les dynamiques de coproduction entre les deux territoires, une classe de maître exceptionnelle du réputé cinéaste Nour-Eddine Lakhmari (Casanegra), et d’autres discussions enrichissantes. Une opportunité rare pour comprendre comment le Maroc et le Québec collaborent à la création cinématographique.

Les talents de la diaspora marocaine en vedette

CINEMANIA présente également un panorama inédit consacré aux talents de la diaspora marocaine au Québec, à travers des récits vibrants et actuels. Ces films, créés par des cinéastes d’origine marocaine établis au Québec, explorent les passerelles fascinantes entre le Maroc et leur terre d’adoption. Les projections seront suivies de rencontres avec les cinéastes pour plonger au cœur de leurs démarches et de leur regard singulier.

Une exposition artistique croisée

La Cinémathèque québécoise accueille du 4 au 16 novembre une exposition croisée entre deux cinéastes marocaines majeures : Sofia Alaoui et Sofia El Khyari. Cette exposition unique oppose et dialogue les univers respectifs des deux artistes, mêlant les photogrammes poétiques d’Animalia aux dessins et aquarelles contemplatives de L’Ombre des papillons. Une expérience sensorielle à ne pas manquer.

La Grande Soirée du Maroc à l’honneur

Samedi 8 novembre, CINEMANIA convie le public à une soirée d’exception à la Maison Alcan dès 20h. L’événement mettra en vedette un concert exceptionnel de Nadia Essadiqi, alias La Bronze, actrice, auteure-compositrice-interprète québécoise d’origine marocaine. Une célébration musicale et culturelle des liens entre le Maroc et le Québec.

Préparez votre visite à CINEMANIA

Avant le lancement de la programmation complète le mardi 21 octobre, explorez les courts métrages marocains en avant-première. En attendant, consultez la bande annonce pour vous immerger dans l’atmosphère de cette édition festive et cinématographique.

CINEMANIA 31 promet une expérience mémorable, où le cinéma marocain occupe enfin la place de prestige qu’il mérite au cœur de la culture québécoise.

Rachid Najahi – Atlas Media