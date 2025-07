Les Jeux de la francophonie canadienne débarquent à Laval cet été

Du 15 au 19 juillet 2025, la ville de Laval accueillera la 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne (JeuxFC), l’un des plus grands rassemblements de la jeunesse d’expression française au Canada.

Un événement d’envergure nationale

Les JeuxFC représentent bien plus qu’une simple compétition. Cet événement quinquennal rassemble des centaines de jeunes francophones âgés de 14 à 18 ans provenant de toutes les provinces et territoires du Canada. Pendant cinq jours, Laval vibrera au rythme de la jeunesse canadienne-française, créant un pont entre les générations et célébrant la diversité des accents francophones d’un océan à l’autre.

Le comité organisateur lavallois, mobilisé depuis des mois, souhaite faire de cette édition 2025 un moment privilégié pour « valoriser les accents, mettre un frein à l’insécurité linguistique et renforcer la solidarité intergénérationnelle ». Une philosophie qui reflète parfaitement l’esprit des JeuxFC : rassembler dans la fierté linguistique et culturelle.

Une programmation riche et diversifiée

Les JeuxFC 2025 proposeront une programmation variée articulée autour de plusieurs volets. Le volet Leadership mettra l’accent sur l’art oratoire, les camps de survie et la justice sociale, permettant aux jeunes participants de développer leurs compétences en leadership tout en explorant des enjeux sociaux contemporains.

Le volet Arts offrira une vitrine exceptionnelle aux talents créatifs avec des compétitions en musique, improvisation et art culinaire. Ces disciplines permettront aux jeunes de s’exprimer et de faire découvrir la richesse culturelle de leur région d’origine.

Côté Sports, les participants pourront s’affronter amicalement dans diverses disciplines incluant le volleyball, le badminton, l’athlétisme et le frisbee ultime. Ces compétitions sportives favoriseront l’esprit d’équipe et les échanges interculturels.

Des soirées mémorables

Chaque soir, les participants pourront profiter de spectacles culturels diversifiés et divertissants, créant une atmosphère festive et conviviale. L’événement culminera avec les grandes cérémonies d’ouverture et de clôture qui célébreront la jeunesse canadienne d’expression française dans toute sa splendeur.

Le Gala Lead’Arts constituera un moment fort de l’événement, servant de vitrine aux artistes et leaders émergents de la francophonie canadienne. Cette soirée spéciale mettra en lumière les talents exceptionnels des jeunes participants.

Une organisation bien rodée

L’équipe organisatrice des JeuxFC 2025 a mobilisé une communauté de bénévoles dévoués qui sont maintenant prêts à accueillir les centaines de participants attendus. Ces ambassadeurs joueront un rôle crucial dans le succès de l’événement. L’organisation a également pu compter sur le soutien d’entreprises partenaires qui se sont associées à cet événement d’envergure nationale.

Les JeuxFC 2025 à Laval promettent d’être une célébration inoubliable de la jeunesse francophone canadienne, un moment unique de partage, d’échanges et de fierté culturelle qui marquera durablement tous les participants. Rendez-vous du 15 au 19 juillet pour vivre cette expérience extraordinaire au cœur de la francophonie canadienne.

Rachid Najahi – Atlas Media