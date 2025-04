Laval donne le coup d’envoi au rêve : 200 000 $ pour soutenir la saison inaugurale des Roses de Montréal

Laval, 3 avril 2025 – Le sport féminin lavallois reçoit un appui de taille ! La Ville de Laval a annoncé aujourd’hui une subvention de 200 000 dollars aux Roses FC, marquant un engagement fort envers le développement et la promotion de l’activité physique chez les femmes et les jeunes filles. Ce financement crucial permettra de soutenir la logistique nécessaire à l’accueil des matchs de la saison régulière 2025 de la toute nouvelle Super Ligue du Nord au Centre sportif Bois-de-Boulogne à Laval.

Cette initiative s’inscrit dans la vision de la Ville de Laval de dynamiser l’accès et la pratique du sport féminin sur son territoire. En accueillant les Roses FC, l’une des six équipes de cette ligue professionnelle canadienne novatrice, Laval offre une opportunité unique de promouvoir l’activité physique et les saines habitudes de vie auprès de l’ensemble de sa population.

Dans l’ordre habituel, Jean-François Crevier, cofondateur et investisseur des Roses FC, Annie Larouche, présidente des Roses FC, Stéphane Boyer, maire de Laval, et Isabèle Chevalier, cofondatrice et investisseuse des Roses FC

« Plus que jamais, Laval s’affirme comme une ville de sports, offrant aux Lavallois et aux Lavalloises la possibilité d’assister à des événements sportifs majeurs et professionnels, tout en bénéficiant d’installations de haute qualité », a déclaré avec enthousiasme le maire de Laval, Stéphane Boyer. « Nous accueillons avec enthousiasme l’arrivée des Roses FC à Laval. Leur engagement auprès de la communauté lavalloise contribuera à démocratiser le sport et à rapprocher les citoyens et les citoyennes des athlètes professionnelles. Leur présence sera également une source d’inspiration pour les jeunes Lavalloises, qui pourront rêver de suivre les traces de ces sportives d’exception grâce à cet accès privilégié. »

Les cofondateurs et investisseurs des Roses FC, Isabèle Chevalier et Jean-François Crevier, ont exprimé leur gratitude et leur enthousiasme face à ce partenariat : « C’est un privilège de pouvoir écrire ce nouveau chapitre de l’histoire du soccer professionnel ici, à Laval. Nous saluons la collaboration de la Ville qui est une alliée dans la mise en œuvre d’un environnement de classe mondiale, propice à l’épanouissement de nos joueuses. Ce projet transcende le sport : il rassemble toute une communauté autour d’un mouvement qui vise à bâtir un avenir plus équitable et inspirant. Nous croyons fermement que cette équipe deviendra un modèle pour les jeunes générations et une source de motivation pour toutes celles et tous ceux qui rêvent de se dépasser. »

Le maire de Laval accompagné des membres du comité exécutif de la Ville de Laval ont rejoint les joueuses, le personnel d’entraînement, les membres du staff ainsi que les cofondateurs et investisseurs des Roses FC pour célébrer cette annonce

La Ville de Laval, le Centre sportif Bois-de-Boulogne et les Roses de Montréal travailleront de concert afin d’assurer une expérience optimale pour les spectateurs et les joueuses lors des matchs de la saison 2025, dont le coup d’envoi est prévu en avril.

Cette annonce réaffirme l’engagement de la Ville de Laval envers une culture de la vie active et le développement du sport à tous les niveaux. Forte de ses installations sportives de haut niveau, telles que le Centre sportif Bois-de-Boulogne, le stade d’athlétisme Claude-Ferragne, le nouveau Complexe aquatique et la Place Bell, ainsi que de la tenue prochaine de la 8e édition des Jeux de la francophonie canadienne, Laval se positionne comme un pôle sportif incontournable au Québec et au Canada.

Rachid Najahi – Atlas Media