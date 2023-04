Bilan 2022 Fonds Place-du-Souvenir : la prévention de la délinquance juvénile priorisée

Laval, le 30 mars 2023 — Le bilan 2022 du Fonds Place-du-Souvenir (FPS) fait état du déploiement de 9 projets pouvant rejoindre jusqu’à 1 500 jeunes en situation de vulnérabilité, pour un investissement total de 523 555 $. À ce montant s’ajoute la contribution de 381 919 $ provenant de divers partenaires et organismes du milieu. Ces derniers auront ainsi investi 0,73 $ supplémentaire pour chaque dollar investi par le biais du FPS. Les projets de 2022, qui concernent particulièrement la prévention de la délinquance juvénile, s’inscrivent en concordance avec les objectifs du Plan d’action intégré en matière de jeunesse 2021-2025.

« Le bilan 2022 témoigne de l’effet de levier du Fonds Place-du-Souvenir auprès de jeunes Lavallois en situation de vulnérabilité. Nous allons poursuivre nos efforts pour récupérer les sommes prises par la corruption, afin de continuer à les réinvestir dans des projets porteurs qui rejoignent ces jeunes – plus de 40 000 depuis 2017. »

— Stéphane Boyer, maire de Laval

Délinquance juvénile et violence urbaine

Durant l’année 2022, des organismes ont obtenu un soutien financier afin de mettre en œuvre 7 projets visant précisément la prévention de la délinquance juvénile et de la criminalité chez les jeunes, dans un contexte d’enjeux de violence urbaine sur le territoire. Ces projets destinés aux jeunes de 12 à 17 ans portent sur l’inclusion et la construction identitaire.

Notamment, sont offerts des ateliers et de l’accompagnement en lien avec des thématiques comme la gestion de la colère, les comportements sociaux adéquats, la relation avec la police, les relations amoureuses, les réseaux sociaux et l’intimidation ainsi que des activités sportives dans un contexte sécuritaire et encadré.

De plus, des jeunes sont impliqués dans la création et la réalisation d’aménagements dans deux parcs de l’ouest de Laval. D’autres peuvent participer à des activités musicales ainsi que des activités artistiques avec l’appui d’intervenant spécialisé en délinquance. Un camp artistique propose également divers ateliers, sorties et lectures publiques dans les centres de la petite enfance et dans les résidences pour personnes aînées. Finalement, un projet d’ateliers d’écriture de rap ou de slam avec des artistes invités est offert.

S’ajoutent également un programme de tutorat et d’orthopédagogie pour les jeunes âgés entre 6 et 12 ans dans le cadre du Plan d’action intégré en matière de jeunesse 2021-2025, ainsi qu’un accompagnement auprès de 100 jeunes de 12 à 17 ans à travers la pratique de soccer.

À propos du Fonds Place-du-Souvenir

Créé le 19 juin 2017, il provient de la récupération des sommes qui ont été détournées par la corruption et la collusion sur le territoire lavallois. Le fonds est ensuite utilisé comme levier d’intervention auprès d’enfants et d’adolescents issus de milieux défavorisés au profit des populations vulnérables du territoire.



