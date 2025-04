La FPJQ présente les Semaines de la presse et des médias 2025 

La FPJQ relance les Semaines de la presse et des médias, et cette année, nous innovons pour rejoindre encore davantage le public et créer un pont avec lui.

Pour réussir à toucher la population, nous avons décidé de sortir des sentiers battus en proposant des activités à la fois ludiques et éducatives, et en allant à la rencontre des citoyens et citoyennes de partout au Québec.

Le comité des activités, qui est par ailleurs 100 % féminin, a mis beaucoup d’énergie pour offrir quelque chose d’original, mais qui permet aussi d’aborder les grands enjeux qui perturbent notre profession. Nous espérons que le public sera au rendez-vous pour engager une grande discussion collective et respectueuse sur l’avenir de l’information.

La vérité peut-elle survivre?

Sous la thématique « La vérité peut-elle survivre? », les activités se tiendront du 1ᵉʳ au 31 mai 2025. L’objectif : démystifier le travail des médias, rappeler leur importance dans la société et aborder les enjeux actuels liés à la confiance envers les journalistes et les institutions en général. Journaliste au sein du Bureau d’enquête du Journal de Montréal, Annabelle Blais agira à titre de porte-parole de ce mois consacré aux médias.



« Plus que jamais, les discussions autour de la vérité et du rôle des médias sont essentielles pour maintenir notre démocratie. Cette question touche toutes les sphères de notre société. C’est pourquoi j’invite toute la population à assister aux ateliers de la FPJQ, véritables lieux de réflexion, d’échange et d’engagement. J’adresse particulièrement un appel aux jeunes adultes : afin qu’ils prennent part aux discussions qui façonneront l’avenir de notre société », déclare-t-elle.

Pop Quiz, improvisation, formation, projection de documentaire et discussion, rencontre citoyenne… Plusieurs activités organisées dans différentes régions sont affichées sur le site des Semaines de la presse et des médias et sur les réseaux sociaux. D’autres s’ajouteront sous peu.

INFORMATIONS

Marilyne Levesque : mlevesque@marelcommunications.com

Catherine Mercier : cmercier@marelcommunications.com

Source: FPJQ.org

Rachid Najahi – Atlas Media