Abdessalam Kerdoussi : Un jeune karatéka entre deux cultures, une ambition sans limites

À seulement 18 ans, Abdessalam Kerdoussi incarne la détermination, le talent et la double appartenance culturelle. Né le 6 janvier 2007 au Maroc, il a grandi au Canada à partir de l’âge de 3 ans, forgeant son identité entre ses racines marocaines et les opportunités offertes par son pays d’adoption. Aujourd’hui, ce jeune athlète brille sur les tatamis internationaux tout en poursuivant des études ambitieuses.

Une carrière sportive déjà exceptionnelle

Abdessalam a commencé le karaté à l’âge de 5 ans, et cette passion ne l’a plus quitté. Aujourd’hui ceinture noire affiliée à la prestigieuse Japanese Karate Association (JKA), il se spécialise en kumite (combat) dans la catégorie U21, -67 kg. Représentant à la fois l’équipe du Québec et l’équipe nationale du Canada, il cumule les succès :

Double champion canadien dans sa catégorie

dans sa catégorie Plus de 75 médailles glanées au fil des compétitions

glanées au fil des compétitions Champion du monde scolaire après sa médaille d’or aux Jeux Olympiques scolaires (ISF) au Bahreïn en octobre 2024

Un palmarès impressionnant pour un athlète encore junior, mais dont les ambitions ne s’arrêtent pas là.

Objectif : l’élite mondiale et les Jeux Olympiques

Avec un entraînement rigoureux de près de 20 heures par semaine, Abdessalam vise désormais les plus hautes marches. « Mon rêve est d’intégrer les championnats du monde seniors et, pourquoi pas, représenter le Canada aux Jeux Olympiques », confie-t-il. Une ambition soutenue par une discipline de fer et une passion inébranlable.

Équilibre entre sport et études

Malgré son engagement sportif intense, Abdessalam ne néglige pas son parcours académique. Étudiant en Sciences humaines, profil mathématiques, au cégep Marie-Victorin, il se destine à une carrière en actuariat, attiré par les défis intellectuels et la rigueur de cette discipline.

Un cœur partagé entre le Canada et le Maroc

Si le Canada lui a offert des opportunités inestimables, Abdessalam n’oublie pas ses origines. « Je suis reconnaissant envers le Canada, mais si un jour je peux représenter le Maroc sur la scène internationale, ce serait un immense honneur », explique-t-il. Une dualité qui enrichit son parcours et sa motivation.

Porté par la passion, la persévérance et l’ambition, Abdessalam Kerdoussi est sans conteste un athlète à suivre de près. Entre les tatamis et les salles de classe, il trace sa route vers l’excellence, avec un objectif clair : devenir l’un des meilleurs karatékas au monde.

Rachid Najahi / Atlas Media