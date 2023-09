Trouve ta carrière de rêve au Salon de l’emploi et de la formation continue !

Tu es à la recherche de nouvelles opportunités professionnelles, d’un emploi stimulant et épanouissant ? Ne cherche plus ! Le Salon de l’emploi et de la formation continue est l’événement incontournable gratuit pour tous ceux qui aspirent à une carrière réussie. On se retrouve le mercredi 4 octobre de 12 h à 19 h et le jeudi 5 octobre de 10 h à 18 h, plus de 300 exposants et 15 000 offres t’attendent au Palais des congrès de Montréal.

Au Salon de l’emploi et de la formation continue, tu auras l’occasion de rencontrer les plus grandes entreprises de différents secteurs d’activité. Des recruteurs attentifs seront présents pour discuter avec toi, évaluer ton potentiel et t’offrir des opportunités d’emploi au sein de leur organisation. Ne manque pas cette chance unique de te connecter avec des employeurs de premier choix.

Élargis ton réseau professionnel en rencontrant d’autres participants, des entrepreneurs et des professionnels de divers horizons. Le réseautage peut jouer un rôle crucial dans ta recherche d’emploi et ton évolution de carrière.

Que tu sois un jeune diplômé à la recherche de son premier emploi, un professionnel expérimenté souhaitant évoluer dans sa carrière, ou même un entrepreneur en herbe cherchant à rejoindre une startup prometteuse, le Salon de l’emploi et de la formation continue a quelque chose à offrir à chacun.

Rejoins-nous au Salon de l’emploi et de la formation continue et prend le contrôle de ton avenir professionnel. Avec des opportunités abondantes et des ressources enrichissantes, c’est l’événement à ne pas manquer pour tous les chercheurs d’emploi. Pour une meilleure expérience, nous te conseillons d’organiser ta visite et de connaitre les différents espaces pour mieux te repérer :

• Emploi :

Le Salon de l’emploi et de la formation continue propose une grande variété de postes dans tous secteurs ! Des postes de cadre, aux emplois spécialisés, en passant par les stages et les emplois pour les seniors, tu trouveras forcément la job qui correspond à tes aspirations et à tes compétences. Viens découvrir nos pavillons exclusifs avec des partenaires de choix :

Carrières en aérospatiale – Aéro Montréal

Industrie du Cannabis – Association Québécoise de l’Industrie du Cannabis

Services gouvernementaux – Gouvernement du Québec

• TI & Génie en partenariat avec Génium360 :

Tu as un profil TI et/ou en Génie, et tu recherches l’emploi idéal ? Dirige-toi vers l’espace TI & Génie pour découvrir des opportunités dans ton domaine. Comme les éditions précédentes, cet espace est sélectif afin de répondre aux besoins spécifiques des recruteurs.

Merci à nos partenaires : Le Marché, Emplois TI et Réseau Action TI.

• Santé et services sociaux :

Explore les multiples chemins professionnels qui s’ouvrent à toi dans ce secteur vital et en constante évolution. Cet espace rassemble des entreprises médicales de premier plan, des hôpitaux réputés et des organismes gouvernementaux.

• Régions :

Interagis avec des représentants des régions, des entreprises locales, des organismes de développement économique, des établissements d’enseignement et d’autres acteurs clés.

• Formations aux adultes :

Des institutions éducatives de qualité présenteront leurs programmes de formation pour adultes. Que tu souhaites développer de nouvelles compétences techniques ou acquérir des connaissances dans un domaine spécifique, tu trouveras des options adaptées à tes besoins.

• Aide à l’emploi et Immigration:

Profite de conseils individuels avec des conseillers en carrière expérimentés pour obtenir des conseils personnalisés sur ton cheminement professionnel et aussi sur ton parcours d’immigration.

• Services :

Le Salon de l’emploi et de la formation continue met à ta disposition des services gratuits pour améliorer tes compétences et te préparer au mieux pour les entretiens d’embauche. De la rédaction d’un CV percutant à la préparation des entretiens, la révision de ton profil LinkedIn en passant par l’évaluation de ton niveau d’anglais, nos services te donneront un avantage certain dans ta recherche d’emploi. Tu pourras même repartir avec une nouvelle photo professionnelle

• Conférences :

En plus des opportunités de recrutement, le Salon de l’emploi et de la formation continue t’offre la possibilité d’assister à des conférences animées par des experts du marché du travail. Ils te prodigueront des conseils avisés sur la recherche d’emploi, l’évolution professionnelle, des conseils pour les nouveaux arrivants, et bien plus encore. Ces conférences seront une source d’inspiration et de motivation pour booster ta carrière.

Fais le premier pas vers une carrière enrichissante, grâce à notre répertoire exposant, tu as la possibilité de faire une première recherche pour connaître les entreprises présentes lors du salon, mais aussi les emplois proposés. Ajoute-les à tes favoris pour créer une liste qui t’aidera à créer ton parcours lors de ta visite. Découvre notre répertoire ici : https://ecarrieres.com/fr/exposants/

Informations pratiques :

• Date : Mercredi 4 octobre de 12 h à 19 h et jeudi 5 octobre de 10 h à 18 h

• Lieu : Palais des congrès de Montréal, Salle 220

201 avenue Viger Ouest Montréal QC,H2Z 1X7

• S’y rendre : Métro Place d’Armes

• En savoir plus : https://ecarrieres.com/fr/evenements/salon-emploi/

Merci à nos partenaires : Aéro MTL, La Citim, JobsMédia, Journal de Montréal, et PME MTL