LE QUÉBEC S’EN SORT MIEUX POUR L’EMPLOI ET LA 3E VAGUE QU’AILLEURS AU CANADA

Depuis le creux d’avril 2020, le Québec est la province canadienne qui a connu le plus important rebond de l’emploi au pays. Selon Statistique Canada, au Québec le nombre d’emplois a bondi de 19,8 % depuis avril 2020, comparativement à 15,4 % pour l’ensemble du Canada. En Ontario, la voisine du Québec, le nombre d’emplois a grimpé de 12,6 % depuis avril 2020.

Et ce n’est pas tout, le Québec a aussi le plus bas taux de chômage au Canada avec 6,6 % de chômage en avril 2021. Le taux pour l’ensemble du Canada est de à 8,1 % en avril dernier. En Ontario et en Alberta, le taux est à 9 % et en Colombie-Britannique, à 7,1 %.

Aussi, Montréal, parmi les trois plus grandes régions métropolitaines au Canada, enregistre la plus forte hausse de l’emploi depuis avril 2020, soit 20,4 %. Et nous apprenions en avril que Montréal était la plus résiliente des villes nord-américaines en terme d’emploi selon des données américaines et canadiennes.

Source: Montréal International

Ainsi pour l’instant, le marché du travail du Québec a récupéré 84,8 % des emplois perdus au début de la pandémie mondiale.

Et le Québec, qui avait été très affecté lors de la première vague au Canada, s’en sort mieux lors de cette troisième vague que sa voisine l’Ontario et que d’autres provinces de l’ouest du pays. En effet, l’Ontario a vécu de très difficiles moments ces dernières semaines avec plus 5000 infections par jour à la mi-avril, un record canadien. Au même moment, les cas d’infections quotidiens étaient beaucoup plus bas au Québec, plus de la moitié du record ontarien.

Samedi dernier, l’Ontario déclarait plus de 2000 cas de COVID-19 alors que le nombre de nouvelles personnes affectées quotidiennement au Québec était sous la barre des 1000 personnes depuis plusieurs jours.

source: Radio-Canada

Et c’est aussi le Québec qui est la province canadienne qui a le plus vaccinée proportionnellement sa population. Les Québécois sont aujourd’hui vaccinés à plus de 40% alors que le nombre est de 37% en Ontario et encore moindre dans les autres provinces canadiennes. D’ici le 24 juin, fête nationale du Québec, le gouvernement espère vacciner tous les adultes qui voudront recevoir une première dose.



Source: Journal de Montréal, Radio-Canada