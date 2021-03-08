ÉVÉNEMENT VIRTUEL GRATUIT
Café Littéraire : REGARDS CROISÉS SUR LES CULTURES JUIVES, MUSULMANS, ARABES ET BERBERES.
MERCREDI 17 MARS DE 19H30 – 21H PANEL SUR ZOOM
AVEC LES ÉCRIVAIN(E)S : KARIM AKOUCHE, SYLVIA ASSOULINE, KAMAL BENKIRAN ET MAJID BLAL
LES CHRONIQUEURES : ELIAS LEVY, VIRGINE SOFER ET YSKA ZAIDA RADIA
INTERMÈDES DE CHANTS ANDALOUS PAR : YOLLANDE AMZALLAG
ACCOMPAGNÉE À L’OUD : KHALIL MOQADEM
L’AIMABLE PARTICIPATION DE : HOUDA ZEMMOURI
ANIMÉ PAR : SONIA SARAH LIPSYC
Pour plus de détails sur les livres dont il sera question, voir notre site internet : www.alephetudesjuives.ca/category/une-citoyennete-reussie/
Infos: Danielle Kessous – 514 734-1338 – reception@csuq.org