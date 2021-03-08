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Café littéraire

Publié le 3 mars 2021

ÉVÉNEMENT VIRTUEL GRATUIT

Café Littéraire : REGARDS CROISÉS SUR LES CULTURES JUIVES, MUSULMANS, ARABES ET BERBERES.

MERCREDI 17 MARS DE 19H30 – 21H PANEL SUR ZOOM

AVEC LES ÉCRIVAIN(E)SKARIM AKOUCHE, SYLVIA ASSOULINE, KAMAL BENKIRAN ET MAJID BLAL

LES CHRONIQUEURESELIAS LEVY, VIRGINE SOFER ET YSKA ZAIDA RADIA

INTERMÈDES DE CHANTS ANDALOUS PARYOLLANDE AMZALLAG

ACCOMPAGNÉE À L’OUD : KHALIL MOQADEM

L’AIMABLE PARTICIPATION DE : HOUDA ZEMMOURI

ANIMÉ PAR : SONIA SARAH LIPSYC

Pour plus de détails sur les livres dont il sera question, voir notre site internet : www.alephetudesjuives.ca/category/une-citoyennete-reussie/

Infos: Danielle Kessous – 514 734-1338 – reception@csuq.org

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Rubriques : Culture, Événements Mots-clés : ,
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