Petits bonheurs : plus de 80 activités culturelles pour les tout-petits

Le festival Petits bonheurs, le rendez-vous printanier des enfants de 0 à 6 ans, sera de retour du 5 au 14 mai prochains à la grandeur de l’île de Laval. Pour cette 13e édition, la Ville propose plus de 80 activités de qualité dans une programmation multidisciplinaire : théâtre, marionnettes, musique, danse, arts visuels, arts du cirque, et plus encore. Grâce à la précieuse collaboration d’organismes communautaires et de garderies, le festival offre une expérience à la fois mémorable et enrichissante, qui saura plaire à toute la famille.

« La Maison des arts de Laval, reconnue pour son rôle essentiel en matière de programmation et de diffusion d’activités culturelles destinées au jeune public, accueille depuis le tout début ce festival qui offre aux familles lavalloises une occasion unique de découvrir la richesse de l’art. Cette initiative témoigne de la volonté de la MDA de jouer un rôle actif dans la promotion et l’accessibilité de la culture auprès des jeunes générations. »

Crédit photo : Suzane O’Neill

— Flavia Alexandra Novac, conseillère municipale de Sainte-Rose et responsable des dossiers culturels

« J’invite les familles à participer en grand nombre et à plonger dans les univers ludiques, exploratoires et fabuleux de ce festival culturel et social qui place les tout-petits et leurs familles au cœur de sa mission, soit de leur offrir un accès privilégié à des activités artistiques de qualité professionnelle. »

— Seta Topouzian, conseillère municipale de Renaud et responsable des dossiers liés à l’enfance

Une impressionnante programmation culturelle

Du côté des arts de la scène et des arts visuels, notons ces quatre spectacles :

Trois percussionnistes proposent des escales sonores dans L’archipel aux mille sons (Ensemble Sixtrum/Le Vivier);

Bois donne à découvrir des créatures étranges et rigolotes, faites de branches mortes et de feuilles (Puzzle Théâtre);

Dans À table! (L’Arrière Scène), trois diplomates qui ne parlent pas la même langue feront de leur repas une tour de Babel où les objets et les aliments deviendront une véritable œuvre d’art à dévorer avec les yeux du cœur;

Place aux marionnettes, dans une fable musicale et tout en paillettes, avec Dans mon baluchon (Théâtre Advienne que pourra).

Les spectacles Juju et Marcelle, de la compagnie lavalloise Théâtre Omnivore, et Renard Doux de l’artiste pluridisciplinaire Sylvie Gosselin seront présentés en sortie de résidence.

Pour apprivoiser les arts, 11 ateliers sont proposés, incluant art textile, jonglerie, marionnettes, danse, éveil au théâtre, à la musique et aux rythmes d’Afrique et du monde. Soulignons, pour les bébés, l’activité Bercer et se faire bercer (0 à 6 mois) ainsi que l’atelier d’expression créative par la danse MamanDanse | MamaDances (2 à 12 mois).

Également, les Bibliothèques de Laval, le Cosmodôme, le Centre d’interprétation de l’eau (C.I.Eau) et le Musée de la Santé Armand-Frappier offriront des activités inédites et gratuites.

Finalement, cette année marquera le retour de la fête de clôture. Elle aura lieu le dimanche 14 mai à la Maison des arts, beau temps, mauvais temps. Les familles sont invitées à venir profiter d’activités gratuites, dont une représentation inédite de la compagnie lavalloise Théâtre Fêlé célébrant son 10e anniversaire.

À propos des Petits bonheurs

Petits bonheurs est présenté par la Ville de Laval et est soutenu par la Conseil des arts et des lettres du Québec et Patrimoine Canada.

La MDA est membre du Réseau Petits bonheurs implanté dans plusieurs villes et régions du Québec et de l’Ontario.

Renseignements additionnels

Découvrez toute la programmation sur le site Web de la Maison des arts de Laval.