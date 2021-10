Salon de l’emploi et de la formation continue – Formule Hybride

En accord avec la situation sanitaire, qui s’améliore petit à petit, et afin de répondre aux préférences de chacun, nous vous proposons cet automne un salon en deux formats. Le salon physique vous accueillera au Palais des congrès de Montréal et le salon virtuel sera accessible sur notre nouvelle plateforme!

200 exposants – 8 000 offres

Salon Physique – Mercredi 27 octobre (12 h– 19 h) et jeudi 28 octobre (10 h – 18 h)

Nous avons le plaisir de vous proposer à nouveau notre salon de l’emploi et de la formation continue au palais des congrès de Montréal. Celui-ci sera présenté en total respect des normes sanitaires qui seront en vigueur à cette période.

Salon virtuel – En ligne du 3 au 12 novembre – Clavardage le 3 et 4 novembre de 9 h à 18 h

Les 3 et 4 novembre : Profitez des deux jours de clavardage pour discuter en direct avec les exposants, par écrit ou vidéo.

Du 3 au 12 novembre : Durant 1 semaine, vous pourrez consulter les stands virtuels afin de récolter le maximum d’informations sur les entreprises et postuler aux offres qui vous intéressent.

Comment ça marche ?

Parce qu’être préparé pour un salon de l’emploi est indispensable, différents services sont proposés gratuitement aux visiteurs :

Des conseils en emploi et immigration : Vous êtes à la recherche de conseils pour retrouver un emploi ou pour vos démarches d’immigration? Des organismes spécialisés seront présents au Pavillon Aide à l’emploi et immigration pour présenter leurs différents programmes afin de vous conseiller et vous orienter (recherche d’emploi, réseautage, installation, vie quotidienne, réseautage etc.).

Espace services (salon physique) : Au sein de cet espace, faites réviser votre CV, évaluez votre niveau d’anglais et de français et repartez avec votre photo professionnelle.

Conférences : Les espaces conférences du salon vous permettront d’assister gratuitement à de nombreuses conférences, en direct ou en rediffusion (salon virtuel), sur les thèmes de l’emploi, de la formation et de l’immigration afin de récolter de bons conseils et avoir toutes les cartes en main pour vos recherches! Voir le programme des conférences »

8 000 emplois proposés au Québec :

Pour faciliter la recherche, les entreprises sont regroupées par secteurs.

Parmi eux : Aérospatiale, Carrières générales, Éducation, Santé et services sociaux, TI et Génie, Hôtellerie-restauration-tourisme (pavillon présenté par hotelleriejobs.com), Transport et logistique (pavillon présenté par Cargo M) et bien d’autres!

En plus de Montréal, des régions du Québec seront représentées dans un pavillon dédié où de nombreuses entreprises seront présentes pour faire connaitre leurs activités et leurs offres à pourvoir. Un pavillon du gouvernement du Nouveau-Brunswick, regroupant plusieurs employeurs, sera également présent au salon physique.

Les emplois proposés s’adresseront à tous les niveaux d’études et un grand nombre d’emplois d’été et étudiants sera aussi proposé par les entreprises exposantes.

De nombreux exposants proposeront des emplois dans tout le Québec tels que : Administration portuaire de Montréal, Aéro Montréal, Aliments Asta, Alstom, Altitude Aerospace, Attraction Rouyn-Noranda, Autobus Séguin, Autobus Transco, Bain Magique, Best Buy Canada, Brault & Martineau – Economax, Charles River Laboratories, CHUM, Couche-Tard, Distributions Novitek International, Fonction publique du Québec, GEXEL, GIRO, Groupe Environnemental Labrie, Groupe Lebel, Groupe Roy Santé, Industrielle-Alliance assurance et services financiers inc, La Source, Les Entreprises Barrette, Matrox, Metro, Ministère de la Sécurité publique, New Look, Olymel, Perspective Nunavik, Premier Tech, Renaud-Bray, Safran Cabin, Services TGL, Université de Montréal et bien d’autres!

