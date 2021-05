Laval met fin au stationnement en alternance saisonnier

Laval, le 3 mai 2021 — Dès l’hiver prochain, le stationnement en alternance saisonnier sera chose du passé pour les Lavallois. La nouvelle approche proposée consiste à appliquer l’alternance uniquement lorsque des opérations d’entretien sont en cours afin d’assurer un déneigement de qualité et des rues sécuritaires. Le nombre de jours où l’alternance sera requise passera ainsi, selon des estimations, de 150 à une moyenne de 36 par année. Ce changement bonifiera du même coup l’offre de stationnement sur rue : jusqu’ici, les citoyens devaient déplacer leur véhicule d’un côté de rue à l’autre chaque jour, en semaine, du 1er octobre au 30 avril.

« Il s’agit d’une excellente nouvelle pour les Lavallois. C’est une mesure qui vient leur simplifier la vie, et ce, sans compromis sur la qualité de nos opérations d’entretien. D’ici quelques hivers, nous irons encore plus loin dans l’amélioration de notre offre aux citoyens et l’efficience de l’organisation en implantant une solution évolutive et moderne qui fera de Laval un chef de file dans la gestion du stationnement urbain. »

— Marc Demers, maire de Laval. Visionnez le message du maire

De mai à octobre 2021, les panneaux de signalisation saisonnière seront bonifiés de la mention « Lors d’opérations d’entretien » ainsi que d’un numéro de téléphone. Il sera par ailleurs possible de s’abonner à des appels automatisés, et des moyens technologiques (des notifications par message texte, par courriel ou par l’entremise de l’application Neige Laval) permettront de connaître l’état du stationnement sur une rue donnée du 1er octobre au 30 avril.

Vers une gestion dynamique du stationnement à l’année

La solution proposée est transitoire. Au printemps 2022, un appel d’offres sera lancé afin de mettre en place progressivement, dès l’automne suivant, des panneaux lumineux qui permettront une gestion dynamique et flexible du stationnement en fonction des activités d’entretien, peu importe la saison.

Des projets pilotes concluants

Au cours des 2 derniers hivers, des projets pilotes se sont tenus dans 6 secteurs restreints, ce qui représente près de 5 300 résidences. Différentes solutions – qui proposaient toutes des restrictions uniquement applicables lors des opérations de déneigement – ont été testées et évaluées sur la base de la satisfaction citoyenne, de la viabilité des opérations ainsi que de la facilité et de l’efficacité de gestion

Selon les résultats de l’évaluation, 78 % des citoyens ont répondu que le fonctionnement proposé constituait une amélioration.

Tandis que 12 % ont considéré qu’il ne s’agissait ni d’une amélioration ni d’un recul et 10% ont trouvé que cela représentait un recul. Le nombre de véhicules bien stationnés pendant les opérations d’entretien a varié de 82 à 93 % selon la zone, ce qui corrobore le taux de compréhension de 85 % révélé par le sondage.