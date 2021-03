Des jurys prestigieux pour désigner les récipiendaires des Prix du 37e Festival international de cinéma Vues d’Afrique numérique

Montréal le 22 mars 2021. Le Festival international de cinéma Vues d’Afrique est heureux de dévoiler les noms des membres différents jurys qui auront la responsabilité de remettre les Prix de cette 37e édition. Ces personnalités apprécient la diversité et le dynamisme des cultures africaines et caribéennes et auront à cœur de choisir dans chacun de leur jury, les meilleurs lauréats. Six différentes sections sont en lice et permettront de récompenser les films qui y seront présentés. Dans la section Fiction internationale, Guylaine Cléry, passionnée de musique, responsable de la section Live Development and Synergies chez Universal Music Africa, Yves Langlois, cinéaste engagé depuis plus de 30 ans, deux fois lauréat du prix du meilleur film canadien sur l’Afrique et Michel Zgarka, actif depuis plus de 35 ans dans les domaines de la production, des communications, du marketing, de l’ingénierie financière et du développement des affaires, remettront les prix du meilleur court et long métrage de fiction présentés par l’OIF et prix des meilleures interprétations féminine et masculine présentés par le Centre culturel marocain de Montréal. Dans la section Documentaire international, Guillaume Lafleur, écrivain, directeur de la diffusion et de la programmation de la Cinémathèque québécoise, Blaise Pascal Tanguy réalisateur et distributeur international de films africains et afro-descendants et Sylvie Teste, musicologue, cofondatrice de l’organisme Les Escales Improbables de Montréal, délibéreront pour les prix des meilleurs court et long métrage. Le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec est approché pour remettre ces prix. Le jury de la section consacrée aux séries web ou télé, ainsi qu’aux films d’animation, se compose de Ache Ahmat Moustapha, directrice du Festival tchadien de courts métrages (FETCOUM), Boukary Sawadogo, réalisateur, professeur de cinéma à City College / City University of New York et Félix Zogning, professeur agrégé de comptabilité financière à l’Université du Québec en Outaouais et Chef du desk économique à la Radio RCV International. Ils remettront les prix de la meilleure série et du meilleur film d’animation. Le Regroupement Général des Sénégalais du Canada (RGSC) est heureux de s’associer à cette édition et remettra pour la première fois, le prix à la meilleure télésérie. Le RGSC a à cœur la culture et sa promotion en souhaitant comme Vues d’Afrique, rassembler les communautés par sa diffusion. La section Regards d’ici est consacrée aux productions canadiennes qui s’attachent à des thèmes ou des sujets reliés à l’Afrique et aux Caraïbes. Le jury qui décernera les prix du meilleur court et long métrage présentés par l’École supérieure des Arts visuels de Marrakech est composé de Moustapha Niang, informaticien spécialisé en programmation, Cindy Mbayen, entrepreneure, conférencière, analyste des technologies de l’informatique liées au milieu des affaires et Amélie Tintin, directrice par intérim de Diversité Artistique Montréal.

La section Droits de la personne recouvre les films de toutes les sections pour attribuer un prix présenté par le Centre international de documentation et d’information haïtienne, caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA). Le jury est formé par François Adianaga Akouabou, représentant du FESPACO, Sam Genet, coordonnatrice générale du Festival cinémas d’Afrique – Lausanne en Suisse et Lynda Rey, professeure à l’École nationale d’administration publique. La section Développement durable présente des films qui font la promotion de solutions face aux enjeux liés aux changements climatiques et le prix choisi par le jury est remis par l’Institut de la Francophonie pour le développement durable (IFDD). Le jury se compose de Léo-Denis Carpentier, fondateur et directeur général du premier festival francophone de films sur l’environnement en Amérique, le Festival de films pour l’environnement, Louis-Noël Jail, responsable du service de l’information, de la documentation et de la communication de l’IFDD et Myriam Joachim, gestionnaire spécialisée en internationalisation des affaires. Une nouveauté cette année : le Centre d’étude et de coopération internationale – CECI remettra un prix Égalité Homme / Femme parmi l’ensemble de la programmation du festival. Le 37e Festival international de cinéma Vues d’Afrique propose une version intégralement numérique avec des films à visionner en ligne avec un programme différent pour diversifier le contenu et offrir un plus large panel du cinéma africain et caribéen, une sélection des meilleurs films des deux dernières années avec le concours de nos festivaliers partenaires ainsi que des programmes jeunesse. La version numérique sera en partie accessible à l’international et riche en contenu : bandes annonces, rétrospectives du festival, courts métrages, débats à l’échelle de la Francophonie, etc. À propos de Vues d’Afrique : Vues d’Afrique est un organisme à but non lucratif fondée en 1984 et ses activités s’exercent essentiellement dans le domaine du cinéma, des arts de la scène, des arts visuels et de la littérature. S’affirmant comme l’organisme de référence pour l’information et la diffusion de productions culturelles sur l’Afrique, les pays créoles et leurs diasporas, en particulier les productions audiovisuelles sur toutes les plateformes actuelles et émergentes, au sein d’un réseaux local et international. La programmation du 37e Festival international de cinéma Vues d’Afrique numérique Sera dévoilée lors d’une conférence de presse virtuelle le mardi 23 mars